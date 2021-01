Cristiano Ronaldo aurait rejeté une énorme offre financière de l’Arabie saoudite pour être le visage de leur dernière campagne touristique.

L’icône de la Juventus, qui est devenu le meilleur buteur de tous les temps du football lors des matchs officiels avec sa 760e frappe la semaine dernière, s’est vu proposer un accord commercial d’une valeur d’environ 5,3 millions de livres sterling par an, selon The Telegraph.

Ronaldo aurait rejeté l’offre, tandis que Lionel Messi aurait également été approché.

Des représentants de Messi ont déclaré au Telegraph qu’ils ne commentaient pas les projets commerciaux et n’avaient pas confirmé qu’il avait été approché pour le rôle, tandis que les représentants de Ronaldo ont également refusé de commenter.

Les deux superstars, considérées par beaucoup comme les plus grands joueurs de football de tous les temps et avec 11 récompenses Ballon d’Or entre elles, sont parmi les personnes les plus commercialisables de la planète.

Ils ont une foule d’énormes accords commerciaux avec des marques mondiales et ont été ciblés par l’Arabie saoudite pour une campagne qui doit commencer le mois prochain pour pousser la campagne «Visit Saudi» à s’établir comme une destination touristique.

Il est affirmé que l’accord inclurait le joueur visitant l’Arabie saoudite et utilisé dans tout le matériel promotionnel.

Cependant, le pays a été impliqué dans une controverse internationale en cours sur son bilan en matière de droits de l’homme et l’approbation de leur régime laisserait les personnes impliquées exposées à la critique.