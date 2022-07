Cristiano Ronaldo rejeté par le deuxième super club alors que les options de la star de Manchester United continuent de s’amenuiser

Par Josh Barker









Cristiano Ronaldo s’est vu rejeté par l’un des meilleurs clubs européens alors qu’il tentait de forcer une sortie de Manchester United.

Ronaldo, un an après avoir rejoint les Red Devils, semble envisager une sortie pour la deuxième fois de sa carrière.

Contrairement à la première fois que Ronaldo a quitté United et a eu le choix des équipes, le joueur de 37 ans a maintenant du mal à trouver des prétendants.

Le Evening Standard a rapporté que Chelsea s’était vu offrir l’attaquant de Man United par son agent Jorge Mendes, mais Thomas Tuchel serait tiède à l’idée de signer un attaquant plus âgé.

À présent, selon ESPN, Ronaldo a été proposé au Paris Saint-Germain par son agent Jorge Mendes, mais les champions de France ont rejeté la possibilité de signer l’attaquant de Manchester United cet été.

La raison en serait que le PSG ne pense pas que Ronaldo est la bonne signature pour eux en ce moment et que le club n’a pas assez d’espace dans sa masse salariale pour payer le joueur de 37 ans. De plus, d’un point de vue sportif, on craint également qu’il n’y ait pas de place pour lui dans l’équipe avec les trois premiers actuels du club parisien.

Publicité

18+. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant le code promotionnel H30 uniquement, mise minimale de 10 £/10 €, cote minimale de 1/2, paris gratuits payés en 2 x 15 £/15 €, paris gratuits crédités après le règlement du premier pari de qualification, les paris gratuits expireront 30 jours une fois le pari qualificatif placé, les restrictions relatives au mode de paiement/joueur/pays s’appliquent. begambleaware.org #AD

Si Ronaldo continue de ne pas trouver de club, Manchester United pourrait être contraint de garder le Portugais pour une autre année.

Et étant donné qu’Erik ten Hag a déjà montré qu’il voulait que son équipe joue un football énergique et pressant, il est peu probable que Ronaldo s’intègre trop bien à Old Trafford lors de la prochaine campagne.

Lire la suite:

Conseils de paris France vs Belgique: aperçu, pronostics et cotes de l’Euro féminin de l’UEFA 2022

Conseils de paris Italie vs Islande: aperçu, pronostics et cotes de l’Euro féminin de l’UEFA 2022

Cet article a été édité par

Ben Browning.