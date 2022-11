Cristiano Ronaldo regrette le retour de Manchester United, selon Piers Morgan

Cristiano Ronaldo regrette d’être revenu à Manchester United l’année dernière, a déclaré Piers Morgan.

Ronaldo semble sur le point d’être renvoyé par United à la suite de son interview explosive avec Morgan sur TalkTV, dans laquelle le Portugais a déclaré qu’il se sentait “trahi” par le club et a révélé qu’il ne respectait pas le manager Erik ten Hag.

L’interview a été diffusée en deux parties et, écrivant dans sa chronique pour le Times, Morgan a donné un aperçu de l’état d’esprit de Ronaldo.

“Son retour de rêve à peine huit mois plus tôt s’était transformé en cauchemar et pendant une heure, il a articulé avec passion tous les problèmes qu’il pensait être à l’origine de la disparition du club des champions éternels sous sa figure paternelle Sir Alex Ferguson, à la médiocrité abjecte”, a-t-il écrit.

“” Je ne peux pas continuer à ignorer ce qui se passe à l’intérieur du club en ce moment “, m’a-t-il dit. ” C’est tellement amateur. Pas d’objectif défini, pas de leadership, pas d’organisation, juste un désert d’idées. L’avenir est très sombre à moins que les choses changent très vite.

Et il a ajouté: “Je lui ai demandé s’il regrettait d’être rentré et il a soupiré: ‘Peut-être que mon cœur a parlé plus fort que la raison.'”