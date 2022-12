Cristiano Ronaldo refuse de rejoindre l’entraînement avec des remplaçants, opte pour une séance de gym: Rapports

Une nouvelle polémique a tourné autour de Cristiano Ronaldo dans le camp du Portugal puisque Marca a annoncé qu’il ne s’était pas entraîné avec les remplaçants mercredi (7 décembre). Il a plutôt rejoint les starters pour une séance de gym, selon un rapport cité par le Daily Mail.

Cette polémique a surgi après certains incidents du capitaine portugais qui ont fait sensation au Qatar. Plus tôt dans le tournoi, il a répondu à un remplacement contre la Corée du Sud en montrant son mécontentement et en provoquant la colère de son entraîneur. Après quoi, il n’a pas été vu dans le onze de jeu contre la Suisse en huitièmes de finale. Cependant, l’entraîneur a déclaré qu’il s’agissait d’une décision “stratégique”, mais Ronaldo a été vu sortir seul du terrain au stade Lusail, laissant le reste du Portugal. équipe pour célébrer son passage aux quarts de finale.

Lors du match contre les Suisses, Ronaldo a non seulement été retiré de la formation de départ, mais a également été remplacé par Goncalo Ramos, 21 ans, qui a réussi un remarquable tour du chapeau lors de ses débuts.

C’est maintenant un dilemme pour l’entraîneur portugais Santos de savoir qui choisir et non, car Ronaldo est le vainqueur du match pour l’équipe depuis assez longtemps et Ramos a également montré ses compétences. Santos a cependant déclaré qu’il continuerait à sélectionner les joueurs en fonction des forces et des faiblesses de l’adversaire de l’équipe et que la décision ne serait que dans le meilleur intérêt de son équipe.

De l’autre côté, Ronaldo fait la une des journaux depuis un certain temps puisqu’il a accordé pour la première fois une interview explosive à Piers Morgan – faisant des allégations sur les anciens joueurs de son club de Manchester United et blâmant également le manager Erik Ten Hag. Suite à quoi, le club a publié une déclaration officielle résiliant le contrat avec lui. Peu de temps après, des informations ont révélé qu’il rejoindrait le club saoudien d’Al Nassr, mais Ronaldo lui-même a démenti la nouvelle.

Actuellement, il est au Qatar avec une équipe qui affrontera le Maroc le 10 décembre. Au début du tournoi, Ronaldo avait battu un record – devenant le premier joueur masculin à marquer lors de cinq Coupes du monde différentes et espère montrer son talents dans les jeux à venir ainsi.

