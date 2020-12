Cristiano Ronaldo a reçu le prix Golden Foot ce week-end pour souligner ses réalisations et performances exceptionnelles dans le football international au cours de 2020.

Ronaldo a battu son rival de longue date Lionel Messi et l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski pour décrocher le prestigieux honneur, auquel seuls les joueurs actifs de plus de 28 ans sont éligibles.

La star de la Juventus a remporté le prix lors d’une petite cérémonie à Turin dimanche, deux jours seulement après avoir perdu contre Lewandowski pour le prix du meilleur joueur masculin de l’année de la FIFA.

Le prix Golden Foot signifie que le joueur est réputé avoir excellé plus que tout autre dans la compétition internationale, tant au niveau de l’équipe qu’individuel.

Ronaldo a gagné l’année où il a franchi la barre des 100 buts pour le Portugal, évoquant son spectaculaire siècle de buts internationaux en marquant deux fois contre la Suède en UEFA Nations League en septembre. Il a également remporté son deuxième titre de Serie A en deux ans à la Juventus, pour qui il a marqué 41 buts toutes compétitions confondues jusqu’à présent en 2020.

En tant que tel, le joueur de 35 ans a terminé en tête du sondage en ligne des fans pour décider du gagnant pour 2020, à partir d’une liste de 10 joueurs sélectionnés par un panel.

Ronaldo a eu ses « pieds d’or », et ils seront exposés avec le reste des vainqueurs passés à Monaco.

« Je suis honoré de remporter le Golden Foot et d’être immortalisé sur la promenade des champions, avec certaines des plus grandes légendes du football de tous les temps! » il a écrit dans un post sur Instagram. « Je suis vraiment honoré et je tiens à remercier les fans du monde entier d’avoir voté pour moi. »

Le Golden Foot, qui ne peut être remporté qu’une seule fois par un joueur, a été décerné à la fin de chaque année depuis que Roberto Baggio a remporté le prix inaugural en 2003. Ronaldo est le 18e récipiendaire du Golden Foot, qui dans l’état actuel des choses en est un. des quelques récompenses individuelles qui continuent d’échapper à Messi, 33 ans.

2003: Roberto Baggio

La légende italienne a remporté le Golden Foot après avoir marqué 12 buts pour aider Brescia à une impressionnante huitième place en Serie A, marquant également son 300e but en carrière dans le processus.

2004: Pavel Nedved

Le Golden Foot n’était que l’une des nombreuses récompenses individuelles remportées par la star de la Juventus en 2003-04, saison au cours de laquelle il a également été nommé footballeur mondial de l’année et a remporté le Ballon d’Or.

2005: Andriy Shevchenko

Après avoir remporté la Ligue des champions et la Serie A avec Milan en 2003 et 2004 respectivement, Shevchenko a vu tardivement ses efforts chargés de buts reconnus avec un pied d’or.

2006: Ronaldo

En 2006, Ronaldo avait sans aucun doute dépassé son apogée, avec sa dernière saison au Real Madrid ravagée par des problèmes de forme physique. Dans la saison, il a remporté son Golden Foot, O Fenomeno n’a fait que sept apparitions en championnat, marquant une seule fois.

2007: Alessandro Del Piero

Vainqueur de la Coupe du monde avec l’Italie en 2006, l’icône de la Juventus a enchaîné avec une série de récompenses individuelles avant de terminer en tant que meilleur buteur de Serie A lors de la saison 2007-08.

2008: Roberto Carlos

L’international brésilien a remporté le Golden Foot peu de temps après avoir mis fin à son séjour de 11 ans au Real Madrid avec un transfert gratuit à Fenerbahce.

2009: Ronaldinho

Le pied d’or de Ronaldinho est venu juste après son départ de Barcelone en faveur d’un déménagement à Milan, où il a vu sa première saison initialement prometteuse s’éteindre au milieu de problèmes de forme physique.

2010: Francesco Totti

Le pied d’or de Totti a coïncidé avec sa chute dans l’ordre hiérarchique sous Claudio Ranieri à la Roma, passant une grande partie de son temps relégué sur le banc au profit d’attaquants plus jeunes et plus agiles.

2011: Ryan Giggs

Après avoir été nommé joueur de la décennie de Manchester United en 2009, Giggs a souligné son statut de légende d’un seul club en célébrant sa 20e année en tant que joueur de United en 2010. Il a également maintenu son incroyable record d’avoir marqué dans 21 campagnes successives de haut niveau. .

2012: Zlatan Ibrahimovic

En plus du déluge de buts, Ibrahimovic a reçu le Golden Foot après avoir remporté huit titres de haut vol consécutifs avec l’Ajax, la Juventus, l’Inter Milan, Barcelone et l’AC Milan entre 2003 et 2011.

2013: Didier Drogba

Le double football africain de l’année a remporté les honneurs du Golden Foot après avoir remporté le cinquième titre de champion de sa brillante carrière: quatre avec Chelsea et un dernier avec Galatasaray.

2014: Andres Iniesta

Des rôles instrumentaux dans six titres de la Liga, trois ligues des champions, une Coupe du monde et un championnat d’Europe ont finalement été reconnus en 2013-14, l’année où Iniesta et Barcelone n’ont rien gagné.

2015: Samuel Eto’o

Plutôt perplexe, le prix Golden Foot d’Eto’o est venu au cours de sa saison totalement oubliable avec Everton, cinq ans après son dernier grand honneur de carrière.

2016: Gianluigi Buffon

Un peu ironiquement compte tenu de sa position de gardien de but, Buffon a remporté le Golden Foot après avoir remporté son septième (ou neuvième, selon qui vous demandez) Scudetto avec la Juventus. Il avait précédemment établi un nouveau record italien (974 minutes) de minutes consécutives sans encaisser un seul but.

2017: Iker Casillas

Casillas a veillé à ce que les gardiens de but remportent des Golden Foot consécutifs à la moitié de sa troisième saison à Porto. La campagne précédente, il a dépassé Paolo Maldini en tant que joueur avec le plus d’apparitions dans les matches de clubs européens (188).

2018: Edinson Cavani

Cavani a remporté le Golden Foot juste au moment où il commençait à perdre son emprise sur une place de départ régulière dans l’équipe première du PSG. La saison précédente, il avait marqué 40 buts en seulement 48 apparitions alors que les Parisiens remportaient un quadruple national.

2019: Luka Modric

Modric a décroché le prix principalement pour avoir excellé avec le Real Madrid et la Croatie en 2018, notamment en terminant deuxième de la Coupe du monde, ce qui a contribué à lui permettre de remporter le Ballon d’Or. Cependant, 2019 n’a pas été un millésime pour le milieu de terrain car Madrid a terminé troisième de la Liga, a été exclu des huitièmes de finale de la Ligue des champions par l’Ajax et a perdu sa demi-finale de la Copa del Rey contre Barcelone.