Cristiano Ronaldo quitte Old Trafford avant le coup de sifflet final du match nul de Manchester United

Cristiano Ronaldo a quitté le stade avant la fin du match nul 1-1 de Manchester United avec le Rayo Vallecano après avoir été remplacé à la mi-temps.

Ronaldo a fait son retour contre l’équipe espagnole après avoir raté la tournée de United en Thaïlande et en Australie pour régler un problème familial.

– Guide des téléspectateurs ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus

Le joueur de 37 ans a commencé le match avant d’être remplacé après les 45 premières minutes. Il a été photographié quittant Old Trafford avant le coup de sifflet final, les sources de United refusant ensuite de dire si sa sortie anticipée avait été sanctionnée par le manager Erik ten Hag.

Ronaldo tient à quitter le club cet été dans le but de trouver ailleurs le football régulier de la Ligue des champions. Il a été lié à des déménagements au Bayern Munich, à Chelsea et à l’Atletico Madrid, bien que des sources aient déclaré à ESPN que United n’avait pas encore reçu d’offre sérieuse pour l’attaquant portugais.

Des sources ont déclaré à ESPN que Ten Hag avait encouragé les membres de l’équipe qui avaient joué contre l’Atletico Madrid 24 heures plus tôt à assister au match amical contre Rayo.

Marcus Rashford, Anthony Martial et Scott McTominay faisaient partie des joueurs qui ont regardé depuis la loge des réalisateurs tandis que d’autres étaient dans des loges d’accueil. Ils ont regardé le remplaçant de Ronaldo, Amad, ouvrir le score pour United au début de la seconde période avant qu’Alvaro Garcia n’égalise pour les visiteurs peu de temps après alors que United terminait sa campagne de pré-saison avec trois victoires, deux nuls et une défaite en six matchs.

“Dans l’ensemble, je suis content, nous avons fait une bonne pré-saison”, a déclaré Ten Hag. “Nous faisons de bons progrès et nous sommes prêts pour la saison, mais je sais qu’il y a encore beaucoup de place à l’amélioration et nous devons nous améliorer.

“C’est aussi un processus qui se poursuit pendant la saison, mais pour la semaine prochaine, il s’agit également d’un résultat. La réception a été fantastique. J’ai ressenti l’ambiance dans le stade, j’ai ressenti l’ambiance qu’ils veulent envoyer à l’équipe.

“Il doit y avoir une coopération entre les fans et l’équipe pour que nous obtenions la bonne émotion et, surtout, les bons résultats.”