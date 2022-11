Cristiano Ronaldo quitte Manchester United: Roy Keane critique Erik ten Hag pour avoir géré la sortie de l’attaquant portugais | Nouvelles du football

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a été critiqué pour sa gestion de la sortie acrimonieuse de Cristiano Ronaldo d’Old Trafford par Roy Keane.

Ronaldo a quitté Manchester United d’un commun accord à la suite de son entretien explosif avec Piers Morgan.

United a publié mardi soir une déclaration de 67 mots annonçant qu’ils étaient parvenus à un accord mutuel avec l’attaquant de 37 ans pour résilier son contrat.

Dans l’entretien sur TalkTV – diffusé en deux parties mercredi et jeudi de la semaine dernière – Ronaldo a déclaré qu’il se sentait “trahi” par le club et qu’il n’avait “aucun respect” pour l’entraîneur Erik ten Hag.

S’adressant à ITV avant le match de Coupe du monde de l’Allemagne contre le Japon, l’expert de Sky Sports, Keane, pense que Ten Hag aurait pu mieux gérer la situation.

“Je ne pense pas que ce soit une excellente gestion”, a déclaré Keane. “Je pense que ça a été une situation très difficile mais je ne pense pas que le manager s’en sorte [looking well].

“Les gens pourraient dire qu’il a mis un marqueur, une partie de la direction s’occupe du sommet. Vous devez traiter différemment les meilleurs joueurs de classe mondiale. Cette idée que vous traitez tout le monde de la même manière, vous ne le faites pas.

“Je pense que c’est mieux pour tout le monde. Le club, évidemment. Vous ne voulez pas que cela traîne dans la seconde moitié de la saison. Ronaldo a manifestement perdu patience. Les gens disent” sa réputation est-elle ternie à Manchester United? Loin de là.”

Bien qu’il ait quitté United avec effet immédiat, Ronaldo a été banni pour deux matches et condamné à une amende de 50 000 £ pour avoir frappé un téléphone portable des mains d’un fan à Everton.

Le joueur de 37 ans a eu l’altercation après une défaite 1-0 à Goodison Park le 9 avril, pour laquelle il a été averti par la police du Merseyside.

La FA l’a également accusé de conduite inappropriée et un panel indépendant a prononcé une suspension et une lourde amende.

“Je pense que c’était prévu ces derniers mois”, a ajouté l’ancien milieu de terrain de United Keane lors du départ de Ronaldo.

“Évidemment, l’interview a été le point de bascule pour lui mais c’est tout, la vie continue.

“Manchester United est un grand club, Ronaldo est un grand joueur. C’est comme un divorce dans une relation, nous savons tous ce que cela fait, et vous vous séparez.

“Il aurait probablement dû partir cet été, mais que ce soit la faute du joueur ou celle du club, cela n’arriverait jamais. Le nouveau manager n’allait jamais le jouer, vous ne pouvez pas avoir Ronaldo comme costume ou joueur marginal. C’est juste pas bien. C’est triste mais ces choses arrivent.

Fernandes: la sortie de Ronaldo ne fera pas dérailler le Portugal

Bruno Fernandes insiste sur le fait que le Portugal est “concentré à 100%” sur la Coupe du monde malgré la distraction du départ de Ronaldo.

S’exprimant lors d’une conférence de presse avant le match de jeudi contre le Ghana, Fernandes a déclaré: “Nous sommes tous concentrés à 100% sur l’équipe nationale et la Coupe du monde. Nous sommes tous conscients de ce que nous devons faire.

“Nous sommes dans un championnat qui est le rêve de chaque joueur et une compétition où chaque joueur veut jouer.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il se sentirait mal à l’aise avec son ancien coéquipier de Manchester United, Fernandes a ajouté : “Je ne me sens pas mal à l’aise, je n’ai pas à choisir un camp.

“Cristiano a toujours été une source d’inspiration pour moi, donc c’était un rêve devenu réalité de pouvoir jouer avec lui, mais nous savons que rien ne dure éternellement.

“C’était bien tant que ça a duré. Nous devons respecter sa décision, que nous soyons d’accord ou non.”

Par où Ronaldo commencerait-il?

La journaliste principale de Sky Sports News, Melissa Reddy :

“Quel club de haut niveau lancerait Ronaldo à chaque match ? Dans quel club aura-t-il la garantie d’une place dans le premier onze ? Nous avons vu cet été que la seule offre qui lui était parvenue provenait d’Arabie saoudite – United était prêt à l’accepter. et il ne voulait pas y aller.

“En tant qu’agent libre, s’il réalise une performance vraiment solide à la Coupe du monde, les gens oublieront son comportement perturbateur et il pourrait bouger, mais je ne vois pas où et à qui.

“Peut-être que la solution est que Ronaldo accepte qu’il est l’un des plus grands joueurs que nous ayons jamais vus – mais il a 37 ans et des clubs progressistes – les clubs qui ont l’ambition de gagner la Ligue des champions ne vont pas tout canaliser à travers lui. Il ne peut pas être l’homme principal.”

Ronaldo sur une relation endommagée avec Ten Hag – et des statistiques qui soutiennent le manager

“Je comprends que dans un nouvel emploi [you try to make an impression.] Manchester était si mauvais au cours des cinq dernières années qu’ils devraient nettoyer la maison, disons-le de cette façon”, a déclaré Ronaldo.

“Mais la façon dont ils abordent, la façon dont la presse rend cela si gros. Je comprends vraiment au début parce que je n’ai pas fait la pré-saison, je ne commence pas à jouer, mais je vais plus loin que ça.

“D’autres choses arrivent que les gens, ils ne savent pas. Et je ne cache pas que l’empathie avec l’entraîneur n’est pas bonne. Je suis honnête.”

L’une des citations les plus marquantes de Ronaldo à propos de Ten Hag dans son interview était: “Je n’ai pas de respect pour lui parce qu’il n’a pas de respect pour moi.”

C’était un grand changement de position après avoir accordé une interview à United en juin disant qu’il était heureux au club et a exhorté Ten Hag à passer du temps à Old Trafford après son arrivée d’Ajax.

Les nouveaux coups de Ronaldo à Ten Hag faisaient-ils simplement référence à son manque de départs en Premier League cette saison?

Ce n’est pas clair car, après tout, c’est un joueur qui a reçu le brassard de capitaine peu de temps après avoir quitté la victoire de l’équipe contre Tottenham avant le temps plein. Lorsque United a été battu à Manchester City, Ten Hag a déclaré qu’il n’avait pas remplacé Ronaldo “par respect pour sa grande carrière”.

United a estimé qu’ils se sont pliés en quatre pour accueillir Ronaldo et Ten Hag a toujours insisté sur le fait qu’il était une partie importante de ses plans.

Ce que United n’a pas fait, c’est de faire plaisir à Ronaldo et de lui garantir une place de titulaire. Il était leur meilleur buteur la saison dernière, mais avec Ten Hag désormais aux commandes, les statistiques confirment l’utilisation de Ronaldo par le Néerlandais.

Lorsque Ronaldo n’a pas débuté en Premier League cette saison, le taux de victoires de United a triplé, leur retour de points a doublé, leur taux de buts a quadruplé et l’équipe a couru, en moyenne, 4 km de plus par match.

Une fin abrupte après un début de conte de fées

Le départ de Ronaldo marque la fin brutale d’une carrière à United qui a été relancée en grande pompe en août de l’année dernière.

Il avait semblé prêt à rejoindre ses rivaux Manchester City de la Juventus, mais une intervention tardive de United l’a ramené à Old Trafford.

Ronaldo a rejoint United pour la première fois en provenance du Sporting Lisbon à l’adolescence en 2003. Il a remporté trois titres de Premier League et la Ligue des champions avant de connaître un succès encore plus grand avec le Real Madrid.

Après neuf ans au Bernabeu et trois autres à la Juve, il est revenu à United en tant que cinq fois vainqueur du Ballon d’Or.

Il a marqué 18 buts en Premier League la saison dernière, mais United a eu du mal, terminant sixième d’une campagne au cours de laquelle ils étaient dirigés par Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick et Ralf Rangnick.

Il a commencé lentement la campagne actuelle sous le nouveau patron Ten Hag après avoir raté leur tournée de pré-saison, ne commençant que quatre matchs de Premier League. Il y a eu d’autres controverses alors qu’il quittait le terrain tôt lors d’un match amical et refusait de jouer le rôle de remplaçant contre Tottenham.

Ronaldo quitte United pour ce qui est sûrement la dernière fois après avoir marqué un total de 145 buts en 346 apparitions.