Cristiano Ronaldo quitte Manchester United d’un commun accord avec effet immédiat

Manchester United s’est séparé du légendaire attaquant Cristiano Ronaldo d’un commun accord. Le club a décidé de prendre l’appel après la récente interview explosive de Ronaldo où il a tiré sur les propriétaires de Manchester United et le manager Erik Ten Hag.

“Cristiano Ronaldo doit quitter Manchester United d’un commun accord, avec” effet immédiat “, a déclaré Manchester United dans un communiqué.

“Le club le remercie pour son immense contribution au cours de deux séjours à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, bonne chance pour l’avenir”,

Cristiano Ronaldo doit quitter Manchester United d’un commun accord, avec effet immédiat. Le club le remercie pour son immense contribution au cours de deux passages à Old Trafford.#MUFC —Manchester United (@ManUtd) 22 novembre 2022

“Tout le monde à Manchester United reste concentré sur la poursuite des progrès de l’équipe sous Erik ten Hag et sur la collaboration pour réussir sur le terrain”, a déclaré le club dans un communiqué.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or est revenu au club l’année dernière avec une grande réception alors que les fans l’accueillaient lors du retour à la maison. Cependant, il n’a pas atteint la fin du conte de fées.

Dans une récente interview avec Piers Morgan, Ronaldo a déclaré qu’il ne parlait pas aux Glazers, les Américains qui possèdent United depuis 2005, et qu’ils n’avaient pas à cœur les meilleurs intérêts du club.

« Les Glazers, ils se fichent du club… du sport professionnel. Comme vous le savez, Manchester est un club de marketing”, a-t-il déclaré.

“Ils recevront de l’argent du marketing – le sport, c’est, ils s’en fichent vraiment, à mon avis.

« Les fans, ils ont toujours raison. Je pense que les fans devraient connaître la vérité, devraient savoir que les joueurs veulent le meilleur pour le club. Je veux le meilleur pour le club. C’est pourquoi je suis venu à Manchester United”, a-t-il déclaré.

Ronaldo a fait un retour l’année dernière lors d’un match contre Newcastle United où il a marqué un doublé pour annoncer son retour. Cependant, cette année, il n’a réussi à marquer qu’un seul but en 10 matches de Premier League et trois en 16 apparitions au total pour le club.

Dans son interview explosive, Ronaldo a également déclaré qu’il se sentait “trahi” par Manchester United alors qu’il affirmait que le manager Erik ten Hag et d’autres cadres supérieurs avaient tenté de le forcer à quitter le club.

“Je n’ai pas de respect pour lui parce qu’il ne me montre pas de respect”, a déclaré Ronaldo à propos de Ten Hag dans une interview avec l’émission télévisée Piers Morgan Uncensored.

“Pas seulement l’entraîneur, mais deux ou trois autres gars autour du club. Je me suis senti trahi.

Lorsqu’on lui a demandé à nouveau si les cadres supérieurs du club essayaient de l’évincer, Ronaldo a répondu: “Oui, je me suis senti trahi et j’ai eu l’impression que certaines personnes ne voulaient pas de moi ici, non seulement cette année mais aussi l’année dernière.”

Ronaldo débutera sa campagne de Coupe du monde avec le Portugal le 24 novembre contre le Ghana.

