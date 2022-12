Cristiano Ronaldo quitte le terrain tranquillement après la victoire catégorique du Portugal contre la Suisse

Le Portugal a battu la Suisse de manière catégorique lors de ses huitièmes de finale mercredi. L’équipe de Fernando Santos a battu les deuxièmes du groupe G 6-1 au stade Lusail. Mais plus que le résultat lui-même, la décision audacieuse de Santos de mettre au banc le capitaine portugais Cristiano Ronaldo a fait la une des journaux.

Santos était à la mode sur Twitter dès qu’il est devenu clair que l’ancienne star de Manchester United n’était pas dans le onze de départ du Portugal pour le match à succès. Maintenant, une vidéo d’après-match de Ronaldo a cassé Internet.

Dans la vidéo révélatrice, on peut voir le joueur de 37 ans quitter le terrain à plein temps alors que ses coéquipiers célébraient leur victoire écrasante 6-1 contre la Suisse avec des fans. La vidéo est devenue virale sur Twitter et les fans disséquent le clip à droite, à gauche et au centre.

Il était évident que pendant que toute l’équipe portugaise célébrait sa victoire mémorable, Ronaldo a choisi de laisser ses coéquipiers derrière lui et de partir seul dans le tunnel. Après le match, l’entraîneur du Portugal a soutenu que Ronaldo avait été mis au banc pour des raisons tactiques et non disciplinaires.

“Cristiano et Ramos sont des joueurs différents. Il n’y a aucun problème avec notre capitaine. Nous sommes amis depuis des années. Nous avons parlé avant le match et il n’a eu aucun problème avec ma décision », a déclaré Santos dans son interaction d’après-match avec les médias.

L’entraîneur du Portugal, Fernando Santos, a déclaré que Cristiano Ronaldo avait été mis au banc pour des raisons tactiques et non disciplinaires. “Cristiano et Ramos sont des joueurs différents. Il n’y a aucun problème avec notre capitaine. Nous sommes amis depuis des années. Nous avons parlé avant le match et il n’a eu aucun problème avec ma décision. pic.twitter.com/ofq3EQpOCw– Ben Jacobs (@JacobsBen) 6 décembre 2022

Malgré les assurances de Santos, le comportement d’après-match de Ronaldo a soulevé plusieurs questions. Il semble que tout ne va pas pour le mieux dans le camp portugais et que leur attaquant talismanique ne soit pas content.

Les choses n’allaient pas bien non plus avant le match contre la Suisse. Lors du dernier match de groupe du Portugal contre la Corée du Sud, Ronaldo avait réagi avec colère après avoir été retiré au milieu de la seconde période.

Par conséquent, Santos avait soulevé beaucoup de sourcils lorsqu’il avait ouvertement exprimé son mécontentement face au comportement de Ronaldo alors que l’attaquant quittait le terrain contre la Corée du Sud et avait même refusé de garantir que le joueur de 37 ans serait capitaine du Portugal contre la Suisse.

La place de Ronaldo dans l’équipe semble encore plus fragile après le match de mercredi. Goncalo Ramos, qui a remplacé Ronaldo dans le onze de départ, a réalisé une performance époustouflante avec un impressionnant triplé contre la Suisse. Le joueur de Benfica, âgé de 21 ans, a ouvert le score pour le Portugal avant de trouver le fond des filets à deux reprises en seconde période. Il sera intéressant de voir si Santos continue de soutenir Ramos à la place de Ronaldo pour le quart de finale contre le Maroc.

