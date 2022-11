Cristiano Ronaldo publie une déclaration après sa séparation avec Manchester United

Cristiano Ronaldo, quintuple vainqueur du Ballon d’Or, a décidé de se séparer de Manchester United, les deux parties ayant mis fin à leur partenariat d’un commun accord avec effet immédiat. Ronaldo, qui a fait son retour à Old Trafford l’année dernière, a connu un début de saison difficile alors que son affrontement avec le manager Erik Ten Hag est devenu le sujet de conversation de la ville. Le duo ne s’entendait pas bien, comme Ronaldo lui-même l’a révélé dans une récente interview où il s’en est également pris aux propriétaires du club et à ses anciens coéquipiers qui l’ont critiqué pour sa forme et son comportement sur le terrain.

Le joueur de 37 ans a également publié une déclaration qui disait: “Suite à des conversations avec Manchester United, nous avons mutuellement convenu de mettre fin à notre contrat plus tôt.

“J’aime Manchester United et j’aime les fans, cela ne changera jamais. Cependant, il semble que le moment soit venu pour moi de chercher un nouveau défi.

“Je souhaite à l’équipe beaucoup de succès pour le reste de la saison et pour l’avenir.”

United a déclaré la semaine dernière qu’il avait pris les mesures appropriées en réponse à ses commentaires, l’annulation de son contrat étant largement attendue.

L’attaquant portugais semblait être sur le point de quitter Old Trafford à la suite d’une récente interview télévisée dans laquelle il a déclaré qu’il se sentait “trahi” par le club et qu’il n’avait aucun respect pour le nouveau manager Erik ten Hag.

“Cristiano Ronaldo doit quitter Manchester United d’un commun accord, avec effet immédiat”, a déclaré United dans un communiqué.

“Le club le remercie pour son immense contribution au cours de deux séjours à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, bonne chance pour l’avenir.

“Tout le monde à Manchester United reste concentré sur la poursuite des progrès de l’équipe sous Erik ten Hag et sur la collaboration pour réussir sur le terrain”, a déclaré le club.

Ronaldo est revenu au club avec la meilleure réception alors que les fans l’ont accueilli avec des chants “Viva Ronaldo” à Old Trafford lors du match contre Newcastle United la saison dernière. L’attaquant prolifique a marqué deux buts lors de ses débuts et a fini comme le meilleur buteur du club de la saison avec 24.

