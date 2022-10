Cristiano Ronaldo prouve sa valeur dans la victoire de Man United contre Everton

LIVERPOOL, Angleterre — Après un démantèlement complet aux mains de Manchester City lors de sa dernière sortie en Premier League, Manchester United a rebondi dimanche à Goodison Park contre Everton, remportant une victoire 2-1.

Alex Iwobi d’Everton et Antony de United ont échangé des buts dans les 15 premières minutes, jusqu’à ce qu’une blessure d’Anthony Martial change le cours du match.

Martial est sorti à la 29e minute et Cristiano Ronaldo, qui a marqué le vainqueur du match à la 44e minute.

Rob Dawson d’ESPN a une réaction et une analyse de Goodison Park.

Réaction rapide

1. Ronaldo atteint le n ° 700 pour booster United

C’est un signe du statut de Cristiano Ronaldo maintenant qu’à Goodison Park, il a fait une cinquième apparition consécutive en tant que remplaçant dans un match de championnat pour la première fois depuis qu’il était adolescent au Sporting Lisbon.

Mais à 37 ans, il a toujours une capacité mortelle devant le but et l’a montré lorsqu’il a couru sur la passe de Casemiro pour tirer bas sous Jordan Pickford.

C’était le 700e but de Ronaldo dans sa carrière en club, et c’était la dernière preuve qu’il y en aurait probablement encore quelques autres. Ce n’était que le deuxième but de Ronaldo de la saison alors qu’il se battait pour gagner une place régulière dans l’équipe d’Erik ten Hag, mais c’était crucial, aidant Manchester United à une victoire vitale dans un match qui aurait pu être une autre peau de banane après le derby mutilant à Manchester City et le voyage maladroit à Omonia Nicosie en Ligue Europa.

Un écart commence à se creuser entre les trois premiers de Man City, Arsenal et Tottenham et tous les autres, et il était important que United rebondisse après le résultat au stade Etihad et maintienne le rythme dans la course aux quatre premiers.

2. Plus de problèmes de blessures martiales

Il n’était pas surprenant qu’Anthony Martial ait obtenu son premier départ de la saison après avoir marqué trois fois sur le banc contre Manchester City et Omonia Nicosie la semaine dernière – mais cela ne s’est pas passé comme il l’aurait souhaité.

Martial a inscrit le premier but de United avec une passe parfaite pour Antony, mais sa soirée s’est terminée dans les 30 premières minutes lorsqu’il s’est blessé à nouveau.

Ce fut une saison frustrante pour Martial, qui avait l’air vif en pré-saison avant de contracter un problème aux ischio-jambiers avant le coup d’envoi de la campagne, puis s’est blessé à Achille après avoir fait son retour en tant que remplaçant contre Liverpool en août. Cela l’a vu manquer les cinq matchs suivants, et il ne peut qu’espérer que le dernier revers n’est pas grave.

Les problèmes de blessure de Martial auront également un effet d’entraînement sur Ronaldo, et pas seulement parce qu’il a remplacé le joueur français contre Everton. Ten Hag ne peut pas compter sur Martial pour être disponible, et le patron de United hésite déjà à envisager de laisser partir Ronaldo en janvier, craignant que cela ne le laisse à court d’options à l’avant pendant la seconde moitié de la saison. Le seul autre attaquant reconnu dans l’équipe est Marcus Rashford, et il a déjà été blessé cette saison également.

Cristiano Ronaldo s’est retrouvé à jouer un rôle de remplaçant pour Manchester United, mais il a montré ce qu’il apporte avec un but gagnant contre Everton dimanche. Clive Brunskill/Getty Images

3. Everton manque l’occasion de secouer United

Man United est arrivé à Goodison Park après une semaine difficile grâce à Manchester City et Omonia Nicosia, mais Everton a raté une occasion en or de mettre plus de pression.

Everton a reçu le premier but grâce à Antony qui a mis Casemiro en difficulté et à Amadou Onana qui a volé le ballon au joueur brésilien, mais ils se sont ensuite rendus coupables d’avoir gâché leur avantage. United ne gère pas toujours bien les revers, et quand Alex Iwobi a marqué, Goodison a rebondi – mais ils ont rapidement été décrochés avec deux erreurs au milieu de terrain qui ont permis à United de marquer deux fois avant la mi-temps et d’éliminer toute anxiété. Les joueurs de Ten Hag pourraient ont ressenti.

L’égalisation d’Antony – le premier joueur de United à marquer lors de ses trois premières apparitions en Premier League – est intervenue 10 minutes seulement après le but d’Iwobi – mais si Everton avait gardé son sang-froid un peu plus longtemps, cela serait devenu une nuit très inconfortable. pour United sur un terrain où ils ont eu de mauvais résultats récents.

Frank Lampard a tranquillement rendu son équipe difficile à battre depuis qu’elle a perdu les deux premiers matchs de la saison, et il sera frustré de ne pas avoir fait travailler United plus dur pour les points. Everton a fait des progrès depuis le flirt de la saison dernière avec la relégation, mais Lampard pourrait penser que son équipe a raté une occasion de faire une déclaration contre United.

Notes des joueurs

Éverton : Pickford 6, Coleman 5, Mykolenko 6, Tarkowski 6, Coady 6, Gueye 5, Onana 6, Gray 6, Iwobi 7, Gordon 7, Maupay 5.

Sous-titres : McNeil 6, Garner 6, Calvert-Lewin 6, Rondon 6.

Homme uni : De Gea 7, Dalot 7, Shaw 6, Lindelof 6, Martinez 7, Casemiro 7, Eriksen 6, Fernandes 6, Rashford 6, Antony 7, Martial 6.

Sous-titres : Ronaldo 8, McTominay 6, Varane 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Cristiano Ronaldo, Manchester United

Il a travaillé dur pour mener la ligne quand il est entré et a remporté le vainqueur avec une course et un tir précis.

Le pire : Seamus Coleman, Everton

L’arrière droit arrive à la fin de sa carrière et a eu du mal à faire face au rythme et à la ruse de Rashford et Antony et n’a pas pu tirer le meilleur parti de quelques bonnes positions à l’avenir.

Faits saillants et moments marquants

Iwobi a ouvert le score pour Everton avec un effort de premier ordre dans les premières minutes :

Antony en a retiré un 10 minutes plus tard, et Martial, qui a obtenu le feu vert sur Ronaldo, a dû sortir à la 29e minute, laissant la place à l’attaquant portugais.

Juste avant la mi-temps, Ronaldo a fait une déclaration et a terminé froidement pour son 700e but en carrière en club.

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Cristiano Ronaldo a marqué son 700e but en club en carrière toutes compétitions confondues : 450 avec le Real Madrid, 144 avec Man United, 101 avec la Juventus, cinq avec le Sporting.

Man United devient la première équipe de l’histoire de la Premier League à remporter 100 matchs en autorisant le premier but. Les prochains sur la liste sont Tottenham (96) et Liverpool (85).

Suivant

Éverton : Les Toffees se rendent à Tottenham pour affronter les Spurs à 12h30 HE samedi.

Manchester United : Les Red Devils accueillent Omonia Nicosia en Ligue Europa à 15 h HE jeudi. Ils ont un revirement rapide pour revenir en action en Premier League le dimanche 16 octobre contre Newcastle.