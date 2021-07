Cristiano Ronaldo profite de vacances en Grèce avec sa petite amie Georgina Rodriguez

Même les meilleurs footballeurs du monde ont besoin de passer un moment paisible et c’est certainement le cas du quadruple vainqueur du Ballon d’Or Cristiano Ronaldo. L’attaquant de la Juventus prend des vacances bien méritées à Santorin, en Grèce, avec sa petite amie Georgina Rodriguez, après avoir remporté le Soulier d’or de Serie A, ainsi que l’Euro.

Et quel meilleur endroit en Europe pour se détendre que Santorin ? L’île volcanique est située entre les îles Los et Anafi et offre des vues spectaculaires et de superbes couchers de soleil à ses touristes. L’attaquant de 36 ans essaiera de tout faire avec sa famille pendant encore quelques semaines avant de retourner à Turin pour plus d’action footballistique.

Il a été rapporté que les Bianconeri seraient prêts à écouter les offres de la star portugaise, alors qu’ils tentent de réduire une masse salariale étonnante.

La Juventus cherche à rafraîchir l’équipe actuelle car elle n’a pas réussi à décrocher le titre de Serie A la saison dernière. Bien que quelques clubs aient manifesté leur intérêt pour Ronaldo, il est toujours très probable que Ronaldo finira par rester au stade Allianz.

Après avoir limogé l’icône du club Andrea Pirlo et nommé le tacticien italien Massimiliano Allegri comme nouveau manager, le conseil d’administration de la Juventus espère de meilleurs résultats en championnat, tout en atteignant au moins les phases finales de la Ligue des champions. Où ils n’ont pas réussi à aller plus loin que les huitièmes de finale au cours des deux dernières campagnes.

Pour l’heure, l’icône mondiale du football peut profiter de moments de détente en famille. Mais le moment venu, il sera appelé à produire la marchandise, comme cela a été le cas toute sa carrière.

