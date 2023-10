Cristiano Ronaldo prévoit de participer à la Coupe du Monde 2026 – où il aura 41 ans : rapport

Cristiano Ronaldo a signalé son intention de participer à la Coupe du monde 2026, après avoir apparemment déclaré à Al-Nassr qu’il souhaitait signer un nouveau contrat avec le club qui le prendrait jusqu’au début de 2027.

Aujourd’hui âgé de 38 ans, Ronaldo a connu l’une des carrières les plus réussies en tant que l’un des plus grands footballeurs de tous les temps et exerce actuellement son métier dans la Saudi Pro League avec Al-Nassr.

Cependant, l’attaquant portugais n’est toujours pas satisfait de ses exploits et souhaite participer à la Coupe du Monde 2026, ce qui constituerait une sixième participation record à un tournoi à l’âge de 41 ans. Coupe du monde auparavant, notamment Roger Milla pour le Cameroun en 1994.

Ronaldo veut ajouter au moins trois ans à son contrat avec Al-Nassr (Crédit image : Getty Images)

Selon le journaliste de football Ali Al-Harbi (via Courrier quotidien)Cristiano Ronaldo a déjà informé Al-Nassr de son ambition de prolonger son séjour au club jusqu’en 2027, lui offrant ainsi quatre saisons au Moyen-Orient.

« Cristiano Ronaldo a informé la direction du club saoudien avant de se rendre au camp de l’équipe nationale portugaise qu’il souhaitait renouveler son contrat jusqu’au début 2027.

« Cristiano veut disputer la Coupe du Monde 2026 alors qu’il est joueur du club Al-Nassr, et ensuite il annoncera sa retraite du football. »

Ronaldo a fait ses débuts au Portugal en 2003. 23 ans plus tard, il souhaite toujours jouer pour l’équipe nationale. (Crédit image : Getty Images)

Bien qu’il ait remporté l’Euro 2016 avec son pays, Ronaldo n’a apparemment pas été satisfait des performances du Portugal lors de la Coupe du monde. Son meilleur résultat dans le tournoi a eu lieu en 2006, sa première Coupe du Monde, quand ils ont atteint les demi-finales, mais depuis lors, ils n’ont pas réussi à atteindre les quatre derniers en quatre tentatives.

Si Ronaldo continue à jouer au football international pendant encore trois ans, il pourrait encore étendre son record de joueur masculin avec le plus de sélections internationales et de buts internationaux de l’histoire. Il compte actuellement 123 buts en 201 sélections, un record phénoménal qui s’étale sur 20 ans.

