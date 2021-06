Cristiano Ronaldo a déclaré lundi qu’il avait hâte de commencer l’Euro 2020 devant une Puskas Arena bondée contre la Hongrie alors qu’il se prépare à diriger le Portugal, champion en titre, dans sa quête d’un nouveau triomphe.

À 36 ans, Ronaldo est sur le point d’entrer sur le terrain devant 68 000 fans dans la capitale hongroise mardi dans ce qui devrait être le match le plus simple du Portugal dans un groupe F difficile aux côtés de l’Allemagne et de la France, championne du monde.

« C’est parfait. Je souhaite que chaque lieu puisse accueillir une salle comble. C’est formidable pour les téléspectateurs et les joueurs, mais malheureusement, ce n’est pas à nous de décider », a déclaré Ronaldo.

« Nous savons que la pandémie a son influence. J’aimerais que nous puissions toujours jouer avant un full. »

Le Portugal a perdu Joao Cancelo de son équipe contre Covid-19 après que l’arrière droit de Manchester City a été testé positif au virus dimanche, mais Ronaldo a déclaré que l’équipe ne s’inquiétait pas de la pandémie.

« On ne parle pas de Covid parce qu’on en a marre. C’est une situation triste mais nous sommes concentrés… Rien ne nous ébranlera… Nous sommes juste concentrés sur le jeu.

« Je pense que l’équipe est prête, physiquement et émotionnellement. Les joueurs sont jeunes mais cela ne nous empêche pas de rêver. Je sais que tous les joueurs sont prêts. »

Le capitaine du Portugal est sur le point de devenir la première personne à disputer au moins un match sur cinq championnats d’Europe, et a également un autre record en vue.

Il n’a besoin que de cinq buts supplémentaires pour égaler la marque historique de 109 buts internationaux de l’Iranien Ali Daei, un objectif réalisable lors du tournoi de cet été si le Portugal s’enfonce profondément.

« Je ne suis plus le même joueur qu’il y a 18 ans, il y a 10 ans, il y a cinq ans… vous continuez à vous adapter », a déclaré Ronaldo.

«Je suis plus mature, si un joueur veut jouer pendant de nombreuses années, il doit apprendre à s’adapter. De 18 à 36 ans j’ai appris à m’ajuster et à m’adapter, et j’ai toujours su gagner personnellement et collectivement. »

Une victoire sur les Magyars contribuerait grandement à garantir que le Portugal se qualifie pour le tour suivant au moins comme l’une des meilleures équipes troisièmes du tournoi alors que l’entraîneur Fernando Santos vise deux titres européens consécutifs avec une équipe talentueuse.

« Pour le moment, nous pensons que nous avons ce qu’il faut pour gagner la coupe », a déclaré Santos.

«Il y a de très bons adversaires, sept ou huit équipes jouent pour remporter le trophée, et il y a des chevaux noirs qui pensent aussi qu’ils ont une chance. La seule différence est que nous détenons le titre. »

