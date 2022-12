Cristiano Ronaldo prêt à signer pour le club de la Ligue des champions

Cristiano Ronaldo est favorable à un transfert vers une équipe de la Ligue des champions par rapport à l’offre qu’il a de l’Arabie saoudite.

Le joueur de 37 ans a été lâché par l’entraîneur portugais Fernando Santos pour la victoire catégorique 6-1 contre la Suisse lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde. En son absence, l’attaquant de Benfica Goncalo Ramos a réussi un triplé et est devenu le plus jeune joueur depuis Pelé à en marquer un dans un tournoi.

Ronaldo croit toujours, cependant, qu’avoir une solide compétition avec son pays le tiendra en bonne place pour un transfert vers une équipe en Ligue des champions, où il aura l’occasion d’étendre son record en tant que meilleur buteur de tous les temps dans le concurrence.

Cristiano Ronaldo rejoint l’équipe de la Ligue des Champions

Cristiano Ronaldo en action pour le Portugal contre la Corée du Sud à la Coupe du monde (Crédit image : Getty Images)

Selon Piers Morgan, qui a récemment interviewé Ronaldo, Ronaldo n’est pas gêné par l’argent et voudrait plutôt rejoindre une équipe de la Ligue des champions pour jouer au plus haut niveau.

“Il pense que s’il réussit bien à cette Coupe du monde, il obtiendra ce qu’il veut vraiment, c’est-à-dire un club en Ligue des champions qui prolonge son record et son héritage”, a déclaré Morgan. Le télégraphe (s’ouvre dans un nouvel onglet).

« Ce n’est pas une question d’argent à ce stade de sa carrière. Cela se résume à un désir ardent de jouer au football au plus haut niveau, de battre des records et de remporter des trophées. Et il l’a fait dans plus de pays que tout autre joueur de l’histoire.

Cristiano Ronaldo préfère rester en Europe plutôt que de déménager définitivement au Moyen-Orient (Crédit image : Pablo Morano/Agence BSR/Getty Images)

Selon le journaliste italien Fabrice Romano (s’ouvre dans un nouvel onglet)l’équipe saoudienne d’Al Nassr a une offre sur la table en attendant Ronaldo, s’il choisit de quitter l’Europe.

“200 millions d’euros par an jusqu’en 2025, mais y compris les contrats de sponsoring”, a déclaré Romano. « Les documents sont en cours de vérification.

“Il n’y a toujours rien de signé, d’accord ou d’approuvé par Cristiano. L’accent est mis sur la Coupe du monde.