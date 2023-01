Cristiano Ronaldo présenté par le club saoudien Al Nassr après le transfert

Cristiano Ronaldo a été officiellement présenté par Al Nassr comme la nouvelle recrue du club saoudien mardi et a déclaré qu’il avait refusé plusieurs autres offres d’Europe et d’Amérique du Nord.

L’ancien attaquant de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus a signé un contrat de deux ans et demi pour jouer en Saudi Pro League dans l’un des transferts les plus surprenants de l’histoire du sport.

« Je suis tellement fier de prendre cette grande décision dans ma vie. En Europe, mon travail est terminé. J’ai tout gagné et j’ai joué pour les clubs les plus importants d’Europe. C’est un nouveau défi », a déclaré Ronaldo lors d’une conférence de presse.

Le grand footballeur, qui a remporté cinq Ballon d’Or du meilleur joueur du monde et cinq titres de Ligue des champions, jouera en dehors de l’Europe pour la première fois de sa riche carrière.

Ronaldo devait être présenté aux fans plus tard au parc Mrsool de 25 000 places à Riyad, qui deviendra sa nouvelle maison après avoir conclu un accord d’une valeur pouvant atteindre 200 millions de dollars par an, faisant de lui le joueur de football le mieux payé de l’histoire.

Il a dit qu’il avait refusé d’autres offres de différentes équipes à travers le monde.

“Personne ne le sait, mais j’ai eu de nombreuses opportunités en Europe, au Brésil, en Australie, en Amérique, au Portugal, de nombreux clubs ont essayé de me signer. J’ai donné ma parole à ce club”, a ajouté Ronaldo. “Je veux donner une vision différente de ce pays et du football. C’est pourquoi j’ai saisi cette opportunité.”

L’excitation s’est construite tout au long de la journée avant l’introduction de Ronaldo, les fans se rendant tôt au stade en prévision de son arrivée.

De grands écrans vidéo sur les murs extérieurs du terrain le représentaient dans la chemise jaune et bleue d’Al Nassr.

L’international portugais de 37 ans a vu son contrat avec United résilié en novembre après avoir mené une interview télévisée explosive dans laquelle il a critiqué le manager Erik ten Hag et les propriétaires du club, la famille Glazer.

Al Nassr, 18 fois champion d’Arabie saoudite, a fait une offre à Ronaldo lors de la Coupe du monde, qui s’est déroulée au Qatar en novembre et décembre. Cependant, l’accord n’a été confirmé que le 30 décembre.

Ronaldo s’est envolé pour l’aéroport international King Khalid de Riyad lundi soir, où lui et sa famille ont été accueillis par des fans, avant de subir des tests médicaux au parc Mrsool mardi.

Ce transfert extrêmement ambitieux devrait attirer une attention sans précédent sur le football saoudien avant une éventuelle candidature pour organiser la Coupe du monde en 2030, ainsi que sur Al Nassr, qui est peu connu en dehors de l’Asie.

Pour Ronaldo, cependant, cela met probablement fin à sa carrière dans le football de club d’élite.

L’été dernier, il voulait rejoindre un club qui participait à la Ligue des champions après que United n’ait pas réussi à se qualifier pour la plus grande compétition de clubs d’Europe.

Malgré les liens avec Chelsea, un transfert ne s’est pas concrétisé.

Il a également enduré une Coupe du monde décevante, qui l’a vu abandonné par le Portugal pour ses deux derniers matchs avant de quitter le terrain en larmes après une défaite contre le Maroc en quarts de finale.

Ronaldo n’a également réussi que trois buts pour United en 16 matchs cette saison, dont l’un sur penalty.

Cependant, il y a toujours eu des repères.

Il a marqué son 700e but en carrière en club contre Everton en octobre et est devenu le premier joueur masculin à marquer en cinq Coupes du monde grâce à son penalty lors de la victoire 3-2 du Portugal contre le Ghana en phase de groupes.

Ronaldo visera à remporter un titre de champion dans un quatrième pays différent après avoir remporté sept championnats nationaux en Angleterre, en Espagne et en Italie combinés.

Al Nassr affrontera Al Ta’ee jeudi, mais on ne sait pas si Ronaldo fera ses débuts si peu de temps après avoir terminé son transfert.

