Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre le PSG si Kylian Mbappe part pour le Real Madrid

La fenêtre de transfert d’été est dans son dernier mois pour les grandes ligues européennes, ce qui signifie que les plus grands clubs cherchent à faire sensation sur le marché avant le début de la nouvelle saison. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Mbappe et Ronaldo transfèrent des contrats à terme entrelacés

celui de Cristiano Ronaldo Le temps en Serie A pourrait toucher à sa fin avec des informations selon lesquelles le joueur de 36 ans souhaite quitter la Juventus avant la fin de la fenêtre de transfert.

COMME écrit que la star portugaise souhaite que le déménagement soit terminé le plus rapidement possible et a déjà envisagé deux destinations potentielles.

Tout accord pour la star de Serie A dépend de l’avenir de Kylian Mbappé, avec Ronaldo confiant que le Paris Saint-Germain le considérerait comme le remplaçant de premier choix si le Real Madrid acquiert les services du joueur de 22 ans.

Mais si l’international français reste à Paris, la star de la Juventus souhaite rejoindre l’ancien manager Carlo Ancelotti dans la capitale espagnole avec Los Blancos.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or est resté en forme la saison dernière, marquant 29 fois en 31 départs en championnat.

PAPIER COMMERCE

– La blessure de Alex Telles n’a rien fait pour dissuader l’arrière gauche Brandon Williams de son intention de partir en prêt pour acquérir une expérience régulière en équipe première. Le Nouvelles du soir de Manchester écrit que la star de Manchester United, âgée de 20 ans, souhaite être prêtée toute la saison après avoir seulement commencé cinq matchs la saison dernière, en couverture de Luke Shaw et de Telles. Le défenseur est capable de jouer des deux côtés de la défense et a impressionné lors de quelques sorties depuis son entrée dans l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer.

– Fabrice Romano dit que les Spurs ne sont qu’à un pas de l’atterrissage du défenseur de l’Atalanta Cristian Romero. Le club du nord de Londres a récemment été lié au joueur de 23 ans et il semble maintenant que leur offre d’environ 50 millions de livres sterling sera acceptée. Le journaliste italien dit également que l’Atalanta a identifié son remplaçant à Romero, le club ciblant le défenseur de la Juventus Merih Demiral.

– Joe Hart l’avenir a été confirmé avec le Celtic concluant un accord avec l’ancien international anglais. Fabrice Romano dit que le joueur de 34 ans se rendra en Écosse pour un contrat d’une valeur de 15 000 £ par semaine, le club devant faire l’annonce plus tard dans la semaine. Le gardien de but a passé la saison dernière avec Tottenham Hotspur, mais n’a fait que deux apparitions en FA Cup contre Wycombe Wanderers et Marine.

– Le PSG fait partie des clubs intéressés par le défenseur de Naples Kalidou Koulibaly, selon Le 10 Sport. La star de la Serie A a été sur le radar d’un certain nombre d’équipes à travers l’Europe, l’équipe de Naples n’ayant pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions la saison dernière. Le directeur sportif Leonardo serait intéressé par le joueur de 30 ans qui rejoindrait Sergio Ramos au Parc des Princes si le vice-champion de Ligue 1 parvient à conclure un accord avec Naples.

– Gianluca Di Marzio écrit que l’Internazionale a rejeté une approche de Chelsea pour l’attaquant vedette Romelu Lukaku. L’accord, qui aurait inclus 100 millions d’euros plus Marcos Alonso a été refusé par les champions de Serie A désireux de garder leur tueur à gages qui a marqué 24 buts en 36 matches de championnat la saison dernière. Le joueur de 28 ans a récemment déclaré qu’il avait l’intention de rester à l’Inter, et il semble que cette position n’ait pas changé malgré le sérieux intérêt de Thomas Tuchel.