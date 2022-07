Cristiano Ronaldo pourrait prolonger le contrat de Man United

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré que Cristiano Ronaldo pourrait encore prolonger son contrat au club.

Le nouveau patron de United a exclu le départ de Ronaldo cet été malgré les suggestions selon lesquelles l’attaquant souhaite quitter Old Trafford pour continuer à jouer en Ligue des champions.

Ten Hag a déclaré qu’il prévoyait d’avoir le joueur de 37 ans dans son équipe la saison prochaine et lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait rester au club au-delà de cela, le patron de United a déclaré que c’était une possibilité – en particulier parce qu’il est sous pression pour livrer succès immédiat.

“Je suis bien informé qu’il a aussi une option [to extend his contract until 2024] non ?”, a déclaré Ten Hag.

“Bien sûr, j’ai signé ici pour trois ans, mais dans le football, c’est aussi à court terme. Nous devons gagner dès le début. Donc je ne regarde pas si loin. J’ai une stratégie, c’est un processus, ça prend du temps , mais au final, nous devons nous assurer dès le départ qu’il y a une équipe gagnante.”

Ronaldo ne s’entraîne pas avec Ten Hag et l’équipe de Melbourne après avoir été autorisé à manquer la tournée en Thaïlande et en Australie alors qu’il s’occupe d’un “problème familial”.

Erik ten Hag espère que Cristiano Ronaldo restera à Manchester United la saison prochaine. Photo de Catherine Ivill/Getty Images

Ten Hag a admis qu’il ne savait pas quand il ferait rapport mais n’a pas exclu que l’attaquant portugais commence le premier match de la nouvelle saison contre Brighton le 7 août.

“Il s’entraîne”, a déclaré Ten Hag. “Je pense que nous savons tous que Ronaldo est un professionnel de haut niveau et qu’il sera en forme, c’est la dernière préoccupation que j’ai.”

Ronaldo a inscrit 24 buts la saison dernière, mais est resté au centre d’un débat pour savoir s’il pouvait jouer dans une équipe conçue pour faire pression sur l’opposition, en particulier sous l’entraîneur par intérim Ralf Rangnick.

Ten Hag souhaite également que son équipe presse efficacement, mais a déclaré qu’il ne se souciait pas de savoir si le n ° 7 de United pouvait faire le travail.

“Je pense que Cristiano est capable de faire ça”, a ajouté Ten Hag. “Dans sa carrière, il a tout montré.

“J’ai défini ma demande. Nous voulons jouer d’une certaine manière. Un joueur de haut niveau peut contribuer et Ronaldo est le meilleur joueur absolu de notre équipe.

“Les joueurs dictent votre façon de jouer. Surtout les joueurs qui marquent des buts parce qu’ils sont extrêmement importants pour une équipe. Vous construisez votre équipe autour d’eux.”