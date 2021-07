Cristiano Ronaldo pourrait PROLONGER l’accord avec la Juventus pour le garder au club pendant au moins deux ans – rapporte

Des rumeurs tout au long de la saison dernière avaient lié un Ronaldo mécontent à un éloignement de la Juve cet été, le Paris Saint-Germain étant considéré comme une destination potentielle pour la superstar portugaise avide de gloire.

Cette spéculation s’est intensifiée après que la Juventus s’est retirée de la Ligue des champions lors des huitièmes de finale contre Porto, et à nouveau lorsque la vieille dame est rentrée à la quatrième place de la Serie A, abandonnant le titre qu’elle avait remporté au cours des neuf dernières saisons consécutives.

Mais plutôt que de forcer une sortie, il semble que Ronaldo pourrait chercher à rester encore plus longtemps alors que la Juve cherche à se reconstruire sous Massimiliano Allegri, qui est revenu pour remplacer Andrea Pirlo, limogé.

Selon La Gazzetta dello Sport, le super-agent de Ronaldo, Jorge Mendes, a évoqué la possibilité d’un nouvel accord jusqu’en 2023, ce qui ajouterait un an au contrat actuel de l’attaquant.

On pense que les discussions formelles n’ont pas commencé, et le média italien note qu’elles « ne pas être facile » – mais l’idée même que Ronaldo serait prêt à rester plus longtemps présente un revirement par rapport au récit prédominant des derniers mois.

Plus tôt cette semaine, le directeur du football de la Juventus, Federico Cherubini, a déclaré qu’il y avait « pas de signaux » que Ronaldo voulait se séparer tôt du club, renforçant ainsi les arguments pour que le quintuple vainqueur du Ballon d’Or reste.

Cependant, ce qui complique les choses pour une éventuelle prolongation de contrat pourrait être le salaire de Ronaldo, qui, à 31 millions d’euros (37 millions de dollars) par an, éclipse celui de tout autre joueur de la Juve et même de la Serie A.

À une époque où de nombreux grands clubs ont vu leurs finances ravagées par Covid-19, les sommes nécessaires pour accrocher Ronaldo pourraient également signifier qu’il y a moins de preneurs pour la signature de la superstar portugaise qu’il n’y en aurait autrement.

Les chiffres de Ronaldo, cependant, le distinguent toujours comme l’un des meilleurs du secteur.

CR7 a marqué cinq buts lors de l’Euro 2020 de cet été avant que son équipe ne quitte la Belgique lors des 16 derniers, alors qu’il a terminé la saison dernière en tant que meilleur buteur de Serie A avec 29 buts en 33 matchs.