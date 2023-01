Cristiano Ronaldo pourrait faire ses débuts à Al Nassr en amical contre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain en janvier | Nouvelles du football

L’entraîneur d’Al Nassr, Rudi Garcia, a révélé que les débuts de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite se feraient dans le cadre d’une exposition lors d’un match amical contre le Paris Saint-Germain, qui pourrait l’opposer à Lionel Messi.

L’attaquant a purgé une suspension de la Football Association pour avoir fait tomber un téléphone des mains d’un jeune supporter après la défaite de Manchester United à Everton en avril.

Cela a retardé l’arc très attendu de Ronaldo, qui devrait maintenant avoir lieu lors d’un match vitrine avec le PSG à Riyad le 19 janvier, compliquant la planification de Garcia pour les objectifs nationaux.

“Ce ne sera pas avec le maillot d’Al Nassr”, a expliqué le joueur de 58 ans. “Ce sera un mélange entre Al Hilal et Al Nassr.

“En tant qu’entraîneur d’Al Nassr, je ne peux pas être content de ce match. Pour le développement, voir le PSG, voir les grands joueurs parisiens, en effet c’est une bonne chose. Mais nous avons un match de championnat trois jours plus tard.

« Au niveau du calendrier, ça aurait pu être mieux pensé. Mais ce n’est pas grave… On est en tête, on est content. C’est un championnat difficile à gagner, mais on a bien l’intention de le faire.

Ronaldo parle pour la première fois après avoir signé pour Al Nassr



Ronaldo parle pour la première fois après avoir signé pour Al Nassr



Garcia a également indiqué que sa tâche était d’aider Ronaldo à retomber amoureux du jeu après une année mouvementée.

“La seule chose que je veux, c’est qu’il aime à nouveau jouer au football et qu’il sourie”, a-t-il déclaré.

“Ces derniers mois, entre Manchester United, l’équipe nationale et aussi au niveau privé, il n’a pas eu de moments faciles.

“S’il retrouve le plaisir de jouer, un beau but sera atteint.”

Ronaldo a célébré la dernière victoire d'Al Nassr en faisant du vélo torse nu dans le vestiaire



Ronaldo a célébré la dernière victoire d’Al Nassr en faisant du vélo torse nu dans le vestiaire



Garcia a comparé l’arrivée de Ronaldo en Arabie saoudite au lien transformateur de Pelé avec le New York Cosmos en 1975, qui a suscité un intérêt massif pour le football aux États-Unis.

“C’est un peu comme l’arrivée de Pelé, notamment pour le développement du football, du sport et de la culture en Arabie saoudite”, a déclaré Garcia.

“C’est super. Super pour nous, pour Al-Nassr. Super pour l’Arabie saoudite”, a déclaré le Français Garcia. “Cristiano Ronaldo est plus qu’un joueur. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde.

“C’est incroyable à quel point cela met en lumière notre club. Maintenant, tout le monde sait où se trouve notre club dans le monde.

“On a dû passer de 800 000 à 10m [followers] dans quelques heures, quelques jours, à cause de l’arrivée de Cristiano.”

Image:

Ronaldo a accueilli les fans d’Al Nassr à l’aéroport à son arrivée en Arabie saoudite





