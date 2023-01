Cristiano Ronaldo pourrait faire sa première apparition à Al Nassr contre le PSG

Cristiano Ronaldo pourrait faire sa première apparition pour le club saoudien d’Al Nassr lors d’un match amical contre le Paris Saint-Germain après avoir purgé le reste de sa suspension, a déclaré l’entraîneur Rudi Garcia.

Ronaldo a raté le premier des deux matchs nationaux d’Al Nassr vendredi après avoir été suspendu par l’Association anglaise de football pour avoir fait tomber un téléphone des mains d’un fan après la défaite de Manchester United à Everton en avril.

Garcia a confirmé que l’attaquant de 37 ans raterait également le match de championnat contre Al Shabab et ferait ses débuts contre Ettifaq le 22 janvier – à moins qu’il ne joue contre le PSG de Lionel Messi dans une équipe composée de joueurs d’Al Nassr et d’Al Hilal. à Riyad le 19 janvier.

“Il [his debut] ne sera pas avec le maillot d’Al Nassr. Ce sera un mélange entre Al Hilal et Al Nassr”, Garcia a déclaré au journal français L’Equipe.

“En tant qu’entraîneur d’Al Nassr, je ne peux pas être content de ce match. Pour le développement, voir le PSG, voir les grands joueurs parisiens, en effet c’est une bonne chose. Mais nous avons un match de championnat trois jours plus tard.

“En termes de calendrier, ça aurait pu être mieux pensé. Mais ce n’est pas grave… On est en tête, on est content. C’est un championnat difficile à gagner, mais on a bien l’intention de le faire.”

Garcia a déclaré que l’arrivée de Ronaldo en Arabie saoudite était similaire au déménagement de Pelé au New York Cosmos, braquant les projecteurs sur le club saoudien peu connu qui a amassé plus de 10 millions de nouveaux abonnés Instagram depuis sa signature le mois dernier.

L’ancien entraîneur de Lille et de Lyon a déclaré qu’il espérait que Ronaldo retrouverait le plaisir de jouer au football après une période tumultueuse de deux mois au cours de laquelle son contrat avec United a été mutuellement résilié et le Portugal a perdu en quarts de finale de la Coupe du monde.

“Ces derniers mois, entre Manchester United, l’équipe nationale et aussi au niveau privé, il n’a pas eu de moments faciles”, a déclaré Garcia.

“S’il retrouve le plaisir de jouer, ce sera un bon objectif à atteindre.”