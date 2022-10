Cristiano Ronaldo pourrait faire face à la réaction des fans de Man United après avoir refusé de jouer contre Tottenham

Erik ten Hag a averti Cristiano Ronaldo qu’il pourrait faire face à une réaction violente des fans de Manchester United après avoir refusé de jouer contre Tottenham Hotspur.

Ronaldo a été retiré de l’équipe pour affronter Chelsea samedi et a passé vendredi à s’entraîner seul avec des entraîneurs de fitness à Carrington.

Ten Hag cherchera à s’entretenir avec le joueur de 37 ans avant de décider s’il peut rejoindre la première équipe lundi, mais dit que l’attaquant pourrait faire face à une réaction sévère de la part des supporters lors de son retour s’ils estiment qu’il a manqué de respect au club.

“Il doit être conscient que vous êtes justifié [judged] en ce moment et comment vous agissez aujourd’hui”, a déclaré Ten Hag lors d’une conférence de presse vendredi.

“Dans le sport de haut niveau, il s’agit d’aujourd’hui – ce n’est pas une question d’âge ou de réputation. Lorsque vous avez un sport de haut niveau, vous êtes justifié et jugé par le moment et la façon dont vous agissez.

“C’est normal. Tout le monde doit en être conscient et pas seulement Cristiano. Nous devons en être conscients en tant qu’équipe, entraîneur et club.”

La sortie anticipée de Cristiano Ronaldo contre Tottenham était la deuxième fois qu'il quittait un match tôt sous Erik ten Hag.

Ten Hag dit qu’il “veut et attend” que Ronaldo reste à Old Trafford jusqu’à la fin de la saison, mais insiste sur le fait qu’il ne sera autorisé à réintégrer l’équipe que s’il répond à “certaines normes”.

Le Néerlandais s’attend à ce que le capitaine du Portugal soit disponible pour le match de la Ligue Europa contre le FC Sheriff jeudi, mais il est peu probable qu’une décision soit prise avant le déplacement à Chelsea.

“C’est pour ce match et ensuite nous continuons”, a déclaré Ten Hag.

“Je suis ouvert à cela. Pour moi, c’est une grève. Ce que nous avons dit dans le communiqué, c’est que Cristiano reste une partie importante de l’équipe et je compte sur lui pour le reste de la saison. Nous voulons réaliser nos ambitions.



“Ce que j’ai dit, c’est que je ne veux pas qu’il me manque. Je veux qu’il soit dans l’équipe et qu’il soit impliqué à chaque match parce qu’il a un impact.”

La décision sur la façon de gérer le refus de Ronaldo de jouer contre Tottenham a été laissée à Ten Hag, bien que des sources aient déclaré à ESPN que United avait soutenu sa réponse à la situation.

Ten Hag a reçu le feu vert des chefs de club pour sanctionner Ronaldo et le joueur de 52 ans a révélé qu’il avait clairement exprimé ses exigences envers les joueurs lors de son entretien pour le poste plus tôt cette année.

“Quand j’ai été nommé, j’ai parlé aux directeurs de la culture, de la culture sportive de haut niveau, des normes et c’est pourquoi ils m’ont nommé”, a déclaré Ten Hag.

“Ils ont fait quelques recherches et nous avons eu des discussions sur la façon dont je dirige, sur ma personnalité et sur la façon dont je le fais de manière stratégique, ainsi que sur mes normes et mon leadership.”