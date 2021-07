Cristiano Ronaldo pose aux côtés de sa nouvelle Rolls Royce et laisse tout le monde deviner avec une publication cryptique sur les réseaux sociaux

Cristiano Ronaldo a pris une pause depuis le départ du Portugal en huitièmes de finale contre la Belgique en Championnat d’Europe. Bien que l’attaquant talismanique et l’équipe nationale n’aient pas pu défendre leur titre, il a toutefois reçu le Soulier d’or car il était le meilleur buteur du tournoi avec cinq buts et une passe décisive en seulement quatre sorties. Le joueur de 36 ans a accentué la célébration de son dernier prix en publiant une photo de lui à côté de son nouveau véhicule.

Le penchant de Ronaldo pour les voitures rapides est assez populaire, la star portugaise a possédé un certain nombre de véhicules de luxe, de voitures de sport, de supercars et même d’hypercars au fil des ans. Cependant, dimanche, il a montré sa dernière acquisition – une toute nouvelle Rolls Royce, à ses 315 millions de followers sur Instagram. Posant à côté de son nouveau manège, le légendaire attaquant a écrit « Jour de la décision » dans la légende, qui a rapidement remporté plus de 11 millions de likes sur la plateforme de partage photo-vidéo. Mais sa dernière offre sur les réseaux sociaux avec un message crypté a également suscité des spéculations sur sa sortie du club de Serie A de la Juventus.

Découvrez le nouveau trajet de Ronaldo ici :

Pour le moment, l’avenir de Ronaldo reste incertain après une campagne frustrante avec la Juventus, qui n’a pas remporté le titre de Serie A pour la première fois en 10 ans et a également été éliminé de la Ligue des champions en huitièmes de finale par le club de sport professionnel portugais. Porto.

La star n’a pas encore engagé son avenir avec les Bianconeri, qu’il a rejoint il y a trois ans après un passage au Real Madrid et qui a encore un an de contrat. Cependant, Ronaldo a encore clairement exprimé ses intentions quant à son prochain mouvement.

Pendant ce temps, la Juventus, comme de nombreux clubs européens, est aux prises avec des contraintes financières en raison de la pandémie et la franchise de Serie A pourrait avoir du mal à trouver l’argent pour remettre un nouveau contrat à la star portugaise. Le contrat actuel de Ronaldo avec eux aurait une valeur de 3,8 millions de livres sterling par mois.

Selon certaines informations, Ronaldo aurait été lié pour faire son retour dans l’un ou l’autre de ses anciens clubs, le Real Madrid et Manchester United. Des rumeurs suggèrent qu’il pourrait même rejoindre le club français du Paris Saint-Germain (PSG).

Mais le joueur vedette lui-même a fait deviner tout le monde et a maintenu que le football était synonyme d’incertitude et que rien ne pouvait être dit sur les transferts.

