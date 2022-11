Cristiano Ronaldo pense que les jeunes joueurs “s’en fichent” suffisamment pour réussir : “Leur mentalité n’est pas la même”

Cristiano Ronaldo pense que les jeunes joueurs devraient le considérer comme un exemple sur la façon de se conduire, mais la plupart ne le font pas parce qu’ils “s’en fichent” suffisamment et n’ont pas envie de réussir avec longévité dans leur carrière.

Dans son interview explosive avec Piers Morgan sur TalkTV, l’attaquant portugais a fait un certain nombre de déclarations controversées, dont une où il a déclaré qu’il “se sentait trahi par Manchester United”. Sa dernière fouille, cependant, vise la jeune génération de joueurs qui arrivent.

“Ils vivent à une époque différente où leur mentalité n’est pas la même”, a-t-il déclaré. “Ils n’ont pas souffert.”

Cristiano Ronaldo a été cinglant dans sa critique de Manchester United et de sa culture (Crédit image : Manchester United via Getty Images)

Lorsqu’on lui a demandé quelle était la différence entre les jeunes joueurs qui commençaient leur carrière maintenant et ce qu’il avait vécu il y a une vingtaine d’années, Ronaldo a ajouté : « Leur faim. Je pense qu’ils ont des choses plus facilement. Ils ne souffrent pas.

« Ils s’en fichent. Je ne veux pas dire seulement à Manchester United, mais dans toutes les équipes, dans toutes les ligues du monde. Ce ne sont pas les mêmes que ma génération. Mais on ne peut pas leur en vouloir car cela fait partie de la vie. La nouvelle génération et les nouvelles technologies, elles les distraient pour autre chose. Donc, ça ne m’étonne pas.

“Mais de la même manière c’est un peu dommage parce que s’ils ont les meilleurs exemples sous les yeux, et s’ils ne copient pas au moins ce que vous avez fait, pour moi c’est un peu bizarre.”

Ronaldo a souligné Roy Keane comme un bon exemple pour lui en tant que jeune (Crédit image : PA Images)

Ronaldo a commencé sa carrière au Sporting Lisbonne, faisant ses débuts avec l’équipe portugaise en 2002. Il a rapidement déménagé à Manchester United au début de la campagne 2003/04, alors qu’il n’avait que 18 ans. Cependant, Ronaldo pense que les joueurs ne profitent plus des opportunités qui les entourent.

“Je me souviens quand j’avais 18, 19, 20 ans, j’ai toujours regardé les meilleurs joueurs de Ruud van Nistelrooy, Rio Ferdinand, Roy Keane et Ryan Giggs. C’est pourquoi j’ai le succès que j’ai et la longévité. Parce que je prends prendre soin de mon corps, de ma mentalité, de ma tête, parce que je vois ces gars et j’apprends d’eux.

« Je ne suis pas du genre à donner des conseils, je préfère être un exemple. J’y suis tous les matins et je fais la même chose. Je suis probablement le premier arrivé et le dernier à sortir. Je pense que les détails parlent d’eux-mêmes.

Ronaldo se dirige vers la Coupe du monde avec le Portugal qui semble ne plus jamais jouer pour Manchester United (Crédit image : David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images)

« Mais cette génération, c’est comme s’ils écoutaient une chose et en deux minutes ils l’avaient déjà oubliée, et ils faisaient ce qu’ils pensaient être mieux. C’est pourquoi je dis que j’aime montrer l’exemple. Certains me suivent, mais la plupart d’entre eux, non. Ils s’en fichent.”

En conséquence, Ronaldo semble catégorique que les jeunes joueurs ne dureront pas au niveau élite jusqu’à la fin de la trentaine comme il l’a fait. Leur soi-disant manque de faim et de soin pour leur métier les retiendra finalement, a-t-il le sentiment.

“Ils n’auront pas de longévité dans leur carrière. À mon avis, c’est impossible. Dans ma génération, vous voyez beaucoup de joueurs qui ont atteint, 36, 37, 38, toujours à un niveau élevé. Je pense que cette génération, vous êtes va compter sur vos mains combien atteindront ce niveau, car ces années de préparation aident beaucoup.