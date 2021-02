Cristiano Ronaldo s’est prononcé sur son avenir après avoir atteint 36 ans, avant d’envoyer une promesse à ses fans.

La superstar portugaise Ronaldo a célébré son anniversaire vendredi avec sa famille et a partagé un message inspirant sur Instagram.

L’attaquant de la Juventus Ronaldo est la personne la plus suivie sur la plate-forme de médias sociaux et s’adresse régulièrement directement à ses 260 millions de fans.

Et après avoir atteint 36 ans, un âge que de nombreux footballeurs n’atteignent jamais alors qu’ils étaient encore au sommet de leur forme, Ronaldo était d’humeur réfléchie.

Il a écrit dans un article prolongé: «36 ans, incroyable! On a l’impression que tout a commencé hier, mais ce voyage est déjà plein d’aventures et d’histoires à retenir. Mon premier ballon, ma première équipe, mon premier but … Le temps passe vite!

«De Madère à Lisbonne, de Lisbonne à Manchester, de Manchester à Madrid, de Madrid à Turim, mais surtout, du fond de mon cœur au monde …

«J’ai donné tout ce que je pouvais, je ne me suis jamais retenu et j’ai toujours essayé de livrer la meilleure version possible de moi. En retour, vous m’avez donné votre amour et votre admiration, votre présence et votre soutien inconditionnel. Et pour cela, je ne pourrai jamais assez vous remercier. Je n’aurais pas pu me passer de toi.

«Alors que je fête mes 36 ans et mes 20 ans en tant que footballeur professionnel, je suis désolé de ne pas pouvoir vous promettre 20 ans de plus. Mais ce que je peux vous promettre, c’est que tant que je continuerai, vous ne recevrez jamais moins de 100% de ma part!