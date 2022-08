Cristiano Ronaldo ouvert au retour du Sporting CP après le rejet du Real Madrid

La fenêtre de transfert d’été se précipite vers la date limite du 1er septembre, et il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Ronaldo se prépare à retourner au Sporting, où sa carrière a commencé

Cristiano Ronaldo est sur le point de retourner dans son club d’enfance, le Sporting CP au Portugal, d’après Marca.

Alors que l’option préférée de l’attaquant de Manchester United, âgé de 37 ans, était censée être le Real Madrid, l’équipe de Carlo Ancelotti n’était pas intéressée à le ramener au Santiago Bernabeu, et cela l’a vu plus disposé à revenir au club. où il a fait ses débuts professionnels.

Le point de vente espagnol affirme que Ronaldo a décidé que sa meilleure option était de retourner dans l’équipe basée à Lisbonne, qui accepte que même s’ils ne soient peut-être pas en mesure de rivaliser financièrement avec les offres qui pourraient lui être présentées par certains grands clubs d’Europe, leur relation avec l’international portugais suffit à le persuader de terminer sa carrière là où elle a commencé.

L’année dernière, la mère de Ronaldo a déclaré aux supporters du Sporting qu’elle essaierait de le convaincre de revenir au club. Au lieu de cela, cependant, il a rejoint Manchester United, où l’équipe a sous-performé.

Ronaldo a récemment été lié à Marseille et à l’AC Milan, mais il semble que l’incertitude sur son avenir commence à se dissiper à l’approche d’une sortie d’Old Trafford.

Cristiano Ronaldo pourrait enfin être prêt à retourner dans son club d’enfance, le Sporting CP. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Un accord verbal a été conclu entre Chelsea et Leicester City pour la signature de Wesley Fofanacomprend CMR Sport. L’équipe de Brendan Rodgers a jusqu’à présent tenu bon après avoir rejeté plusieurs offres des Bleus, mais il semble qu’ils aient maintenant convenu d’un montant record mondial supérieur à 90 millions d’euros. Le joueur de 21 ans souhaite passer à Stamford Bridge et a récemment été chargé de s’entraîner avec les U23 après avoir raté l’entraînement de la première équipe.

– Manchester United a fait une approche pour Pierre-Emerick Aubameyangrapports Gianluca Di Marzio. L’attaquant de 33 ans continue d’être lié à un départ de Barcelone cet été, et il a également été lié à Chelsea, qui n’a pas encore trouvé d’accord avec les Blaugrana. Les Red Devils souhaitent acquérir un attaquant avant la fermeture de la fenêtre de transfert de la Premier League jeudi prochain.

– Marcelo est en fin de contrat depuis l’expiration de son contrat avec le Real Madrid cet été, mais il a maintenant reçu une offre officielle du Bayer Leverkusen, écrit Marché du pied. L’arrière gauche de 34 ans n’a pas encore décidé de sa prochaine destination, bien qu’il soit également sur le radar de Nice en Ligue 1 et de Monza en Serie A. Marcelo n’a fait que 12 apparitions en Liga pour l’équipe de Carlo Ancelotti la saison dernière.

– L’équipe de Premier League Brighton Hove Albion a fait une approche de 4 millions de dollars pour Facundo Buonanotteselon César Luis Merlo. On comprend que les Seagulls apprécient le milieu de terrain offensif de Rosario Central, âgé de 17 ans, mais l’équipe argentine de Primera Division aimerait voir l’offre améliorée si elle veut se séparer de lui.

– L’Internazionale a décidé d’écarter toute autre offre pour le défenseur central Milan Skriniar. S’exprimant sur l’international slovaque de 27 ans, le PDG Giuseppe Marotta, cité par Fabrice Romanoa déclaré : “Il restera avec nous à coup sûr, les propriétaires ont décidé de ne pas se laisser tenter par les offres et les approches du Paris Saint-Germain, c’est un joueur clé pour nous et il restera.”