Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ? Le champion d’échecs Magnus Carlsen choisit son favori

Le débat sur qui est le meilleur entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi fascine toute la communauté du football depuis des décennies maintenant. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont les footballeurs les plus aimés du 21e siècle. Par conséquent, les deux ont une base de fans fidèles. De plus, les loyautés au club et au niveau national, les personnalités et les différents styles de jeu affectent également les choix des fans. Tous ces facteurs font de ce débat houleux la plus grande énigme du football. Récemment, le champion du monde d’échecs en titre Magnus Carlsen a relancé le débat GOAT entre les fans de Ronaldo et Messi. Lors d’une apparition sur la chaîne de YouTuber Lex Fridman, Carlsen a fait des révélations étonnantes sur Ronaldo et son ancien club, le Real Madrid.

Le grand maître norvégien a révélé qu’en dépit d’être un fan du Real Madrid, il pensait que Lionel Messi était un meilleur joueur que Cristiano Ronaldo. Magnus Carlsen a poursuivi en disant que l’ancien club de Ronaldo, le Real Madrid, l’avait forcé à choisir Cristiano Ronaldo comme son joueur préféré.

“Je pense qu’il est assez difficile de plaider la cause de quelqu’un d’autre que Lionel Messi pour son jeu complet. Mon fandom du Real Madrid est en fait antérieur à l’ère Ronaldo – le deuxième Ronaldo, pas Ronaldo Nazario. J’ai toujours aimé Cristiano Ronaldo, mais j’ai toujours pensé que Messi était meilleur », a déclaré Magnus Carlsen.

Le champion d’échecs a lancé une autre bombe lorsqu’il a révélé que Cristiano Ronaldo n’était même pas son joueur préféré de Los Blancos. Carlsen a déclaré: “J’ai assisté à de nombreux matchs du Real Madrid et ils m’ont toujours été d’une grande aide là-bas. La seule chose, c’est qu’ils allaient faire une interview et ils allaient me demander qui était mon joueur préféré. J’ai dit à quelqu’un d’autre, je pense que c’était Isco à ce moment-là, et ils ont dit: ‘Ok, maintenant tu dis Ronaldo.’ Donc pour eux, c’était très important, mais ce n’était pas si énorme pour moi.

De nombreux experts et fans considèrent Cristiano Ronaldo comme le plus grand joueur de football de tous les temps. Bien que le joueur de 37 ans passe un moment torride avec Manchester United, Ronaldo a été l’un des meilleurs buteurs de la Premier League la saison dernière.

En revanche, Lionel Messi en est à sa deuxième saison avec le PSG. Alors que le PSG a remporté son 10e titre de champion de France plus tôt cette année, l’Argentin n’a pas réussi à reproduire le succès qu’il a eu au FC Barcelone.

