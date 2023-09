Cristiano Ronaldo offre un refuge dans son hôtel pendant que les joueurs marocains donnent leur sang après un tremblement de terre dévastateur

Un hôtel appartenant à Cristiano Ronaldo est devenu un refuge pour les victimes du terrible tremblement de terre au Maroc.

La région du Haut Atlas a été frappée par un séisme de magnitude 6,8, qui a coûté la vie à plus de 2 122 personnes, fait plus de 2 421 blessés et de nombreux disparus.

5 Beaucoup de ceux qui ont survécu à la catastrophe se sont retrouvés sans abri Crédit : AFP

5 L’hôtel de Ronaldo à Marrakech a ouvert ses portes aux survivants Crédit : Getty

5 L’hôtel de luxe dispose de 174 chambres disponibles au total

Ronaldo a offert son soutien en mettant l’hôtel Pestana CR7 Marrakech à la disposition des sinistrés cherchant refuge après la catastrophe naturelle.

L’hôtel quatre étoiles dispose de 174 chambres et est considéré comme l’un des plus beaux lieux de la ville et coûte généralement environ 130 £ la nuit.

La vieille ville de Marrakech a été durement touchée par le tremblement de terre et plusieurs bâtiments et murs se sont effondrés.

Le quartier est réputé pour ses ruelles étroites, devenues impraticables à la suite des dégâts.

Et la place de la ville est devenue un refuge d’urgence, au même titre que l’hôtel de Ronaldo, qui peut apporter toute l’aide possible.

L’équipe senior masculine du Maroc a également apporté sa contribution en donnant du sang aux survivants.

La star du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, faisait partie de ceux qui ont donné leur sang dans un message vidéo envoyé par l’équipe.

5 Hakimi faisait partie des joueurs marocains qui ont donné leur sang aux survivants Crédit : Twitter

Cristiano Ronaldo offre un abri aux personnes touchées par le tremblement de terre au Maroc. Il a mis à disposition son hôtel Pestana CR7 à Marrakech, au Maroc. pic.twitter.com/DMkHSXyLrS – Zone de faits sur l’Afrique (@AfricaFactsZone) 9 septembre 2023

5 La recherche d’autres survivants potentiels se poursuit Crédit : AFP

Le Maroc devait affronter le Libéria samedi dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations.

Mais le match, situé à 200 kilomètres de Marrakech, a été annulé à cause du tremblement de terre.

Lionel Messi a adressé ses meilleurs vœux dans un message aux personnes touchées par la catastrophe naturelle.

Dans un Histoire Instagramil a écrit : « Mes condoléances à toutes les familles des victimes du tremblement de terre au Maroc et toutes mes forces pour les blessés et les personnes touchées par cette terrible catastrophe ».

Le roi du Maroc Mohammed VI a déclaré trois jours de deuil national et a ordonné à ceux qui peuvent aider de donner tout ce qu’ils peuvent aux victimes.

Il s’agit du tremblement de terre le plus important que le pays ait connu depuis 1960, faisant jusqu’à 15 000 morts.

Et même si l’épicentre du séisme se trouvait probablement dans les montagnes du Haut Atlas, les secousses ont pu être ressenties à plus de 300 kilomètres, y compris dans la capitale Rabat.