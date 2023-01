Cristiano Ronaldo obtient une montre Jacob and Co exquise d’une valeur de Rs 6 Crore après son déménagement à Al-Nassr

Cristiano Ronaldo a fait la une des journaux depuis qu’il a rejoint la Saudi Pro League il y a quelques semaines. La star portugaise a reçu un immense amour en Arabie saoudite et s’est vu accorder un statut spécial. Maintenant, des rapports récents suggèrent que Ronaldo a reçu une montre exquise de Jacob and Co pour célébrer son transfert au club de football saoudien Al-Nassr.

La montre spéciale vaut Rs 6 crore, selon le site officiel de Jacob and Co. Cristiano Ronaldo peut être vu portant la montre dans l’un de leurs messages Instagram. L’horloger américain a légendé ce post, « Accueilli en vert. Cristiano Ronaldo portant ses Caviar Tourbillon Tsavorites en route vers son arrivée triomphale dans son nouveau club saoudien, Al-Nassr.

La montre de luxe est de couleur vert foncé et représente le drapeau saoudien avec un bracelet en cuir vert alligator. De plus, son boîtier de 47 mm est recouvert de 241 gemmes vertes taille baguette serties de manière invisible.

Dans un autre article, Jacob and Co a décrit la montre comme “la montre tsavorite la plus somptueuse jamais conçue”.

Les fans espèrent que cette montre apportera également de la chance à Cristiano Ronaldo sur le terrain de football. Ronaldo n’a réussi à trouver le filet lors d’aucune de ses deux apparitions en compétition pour Al-Nassr. L’équipe de Rudi Garcia a été expulsée de la Super Coupe saoudienne par Al-Ittihad la semaine dernière alors que Ronaldo n’a pas réussi à s’inscrire sur la feuille de match après ses débuts sans but pour Al-Nassr. En s’adressant à la presse après le match, Garcia a distingué Ronaldo pour avoir raté une chance glorieuse lors du match à enjeux élevés. “L’une des choses qui a changé le cours du match a été l’occasion manquée de Cristiano en première mi-temps”, a déclaré Garcia dans son communiqué. Malgré la performance de Ronaldo, les fans soutiennent le joueur de 37 ans pour se remettre sur les rails en les matchs à venir.

Suite à son entretien explosif avec Piers Morgan, Cristiano Ronaldo a mis fin à son passage à Manchester United par consentement mutuel en novembre 2022. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a ensuite conclu un accord lucratif avec Al Nassr qui le verra jouer pour le Saoudien. Côté arabe jusqu’en juin 2025. Selon certaines informations, Ronaldo gagnerait environ 200 millions de dollars par an avec Al-Nassr – ce qui fait de lui le footballeur le mieux payé au monde.

