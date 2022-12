Cristiano Ronaldo nie toutes les informations selon lesquelles il aurait rejoint le club saoudien d’Al Nassr

Cristiano Ronaldo a nié tous les rapports selon lesquels il aurait rejoint le club saoudien d’Al Nassr après la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Après la résiliation du contrat avec Manchester United, plusieurs médias ont suggéré que Ronaldo signerait très probablement l’accord avec Al Nassr.

Cependant, le capitaine du Portugal a nié toutes ces informations et a déclaré : “Non, ce n’est pas vrai – pas vrai”. Il a fait cette déclaration lors de la victoire 6-1 du Portugal sur la Suisse lors de leur huitième de finale.

Cristiano Ronaldo sur les liens de l’accord d’Al Nassr conclu : “Non, ce n’est pas vrai – pas vrai”, a-t-il déclaré après le match. 🚨🇵🇹🇸🇦 #Qatar2022Proposition d’Al Nassr, sur la table – mais pas de feu vert de Ronaldo pour l’instant. pic.twitter.com/y2duCzmZtA — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 6 décembre 2022

La rupture entre Ronaldo et Manchester United a commencé après que l’ancien ait accordé une interview controversée à Piers Morgan dans laquelle il critiquait le manager Erik ten Hag et les propriétaires du club. Après l’interview explosive, le club de Premier League a publié une déclaration officielle qui disait,

“Cristiano Ronaldo doit quitter Manchester United d’un commun accord, avec effet immédiat. Le club le remercie pour son immense contribution au cours de deux séjours à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, bonne chance pour l’avenir. Tout le monde à Manchester United reste concentré sur la poursuite des progrès de l’équipe sous Erik ten Hag et sur la collaboration pour réussir sur le terrain.”

Maintenant, Ronaldo, 37 ans, est un agent libre et sa disponibilité au niveau du club fait des rondes depuis un certain temps. Il est à noter qu’avant la déclaration officielle de Ronaldo sur le contrat d’Al Nassr, Piers Morgan avait publié une déclaration précisant que Ronaldo voulait toujours jouer en Ligue des champions.

Morgan avait déclaré à Telegraph : “Il pense que s’il réussit bien à cette Coupe du monde, il obtiendra ce qu’il veut vraiment, c’est-à-dire un club en Ligue des champions qui prolonge son record et son héritage.”

Il a en outre ajouté: «Ce n’est pas une question d’argent à ce stade de sa carrière. Cela se résume à un désir ardent de jouer au football au plus haut niveau, de battre des records et de remporter des trophées. Et il l’a fait dans plus de pays que tout autre joueur de l’histoire.

Ronaldo est actuellement au Qatar, représentant son équipe nationale du Portugal qui s’est qualifiée pour les quarts de finale. Cependant, il a été mis au banc lors du choc des huitièmes de finale contre la Suisse qui a attiré l’attention de tout le monde et il sera intéressant de voir s’il obtiendra une place en jouant le XI contre le Maroc ou non.

