Cristiano Ronaldo Nets dans la victoire d’Al-Nassr sur Al-Ta’ee, aide à raviver les espoirs de titre en Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo a ravivé les minces espoirs d’Al-Nassr de remporter le titre de la Saudi Pro League lors de sa première saison au club après avoir marqué un penalty pour les aider à une victoire 2-0 sur Al-Ta’ee mardi.

Alors que les leaders de la ligue Al-Ittihad ont perdu un avantage de deux buts pour faire match nul 2-2 avec Al-Hilal, Al-Nassr a fait match nul à moins de trois points de la première place avec trois matchs à jouer dans la saison.

Al-Ittihad, cependant, a toujours l’avantage dans son face à face avec Al-Nassr, le premier bris d’égalité si les équipes terminent à égalité de points.

Au stade Al-Ta’ee de Ha’il, Ronaldo a donné l’avantage à Al-Nassr depuis le point de penalty juste après la mi-temps et le Brésilien Talisca a réglé le match avec un autre but à dix minutes du coup de sifflet final.

Ronaldo était également présent, du moins en esprit, au stade Prince Faisal bin Fahd de Riyad alors qu’Al-Hilal marquait des buts controversés à la fin de chaque mi-temps pour riposter et maintenir Al-Ittihad à égalité.

Al-Ittihad a pris les devants grâce à Igor Coronado et Ahmed Bamsoud dans la première demi-heure mais Musab Aljuwayr a réduit l’écart quatre minutes avant la pause.

Le centre de l’adolescent semblait avoir été maintenu en jeu par le gardien d’Al-Ittihad Marcelo Grohe et le jeu s’est poursuivi pendant plus d’une minute avant que VAR ne confirme que le ballon avait en fait franchi la ligne de but.

C’était un déjà-vu dans le temps d’arrêt à la fin du match lorsque le tir de l’attaquant d’Al-Hilal Michael semblait avoir été dégagé par le défenseur Ahmed Hegazy uniquement pour que VAR confirme à nouveau que la ligne de but avait été franchie.

Le Brésilien a ensuite frotté du sel dans la plaie et a enragé les joueurs d’Al-Ittihad en exécutant la marque de fabrique de Ronaldo « Siiii! » célébration de but devant les supporters visiteurs.

