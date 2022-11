Cristiano Ronaldo n’est pas un titulaire garanti à la Coupe du monde

À l’approche de la Coupe du monde au Qatar, les spéculations sur les équipes atteindront leur paroxysme. Tout le monde a une opinion sur qui devrait avoir une place au Qatar. De plus, il existe d’innombrables permutations sur les alignements potentiels au sein d’une équipe donnée.

La date limite officielle pour les entraîneurs pour soumettre les équipes de 26 joueurs est le 13 novembre. C’est juste une semaine avant l’ouverture du tournoi. Les derniers matches du club ont lieu le même jour. Les entraîneurs attendent de voir quels dégâts sont causés avant de finaliser leurs équipes. Les blessures sont un thème commun, malheureusement. De plus, les managers peuvent regarder la forme récente sans la pause habituelle avant une Coupe du monde.

Pendant la Coupe du monde, je couvrirai l’équipe nationale du Portugal (la Seleção Portuguesa de Futebol) pour World Soccer Talk. Lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, j’ai vécu à Lisbonne, la capitale du Portugal. Le Portugal est un pays fier du football en toutes circonstances, mais lors de cette Coupe du monde, ils ont affronté des rivaux historiques.

Les Portugais ont affronté le Brésil en phase de groupes et les voisins ibériques l’Espagne en huitièmes de finale. C’était excitant d’être parmi les supporters portugais passionnés pour ces matchs de rancune. Ce n’était pas censé être pour le Portugal cette année-là. Cependant, les Portugais ont remporté deux trophées au cours des dernières années. Le Portugal a remporté le Championnat d’Europe en 2016. Puis, trois ans plus tard, le pays a remporté la première UEFA Nations League.

Attentes portugaises

Les attentes pour la Seleção sont toujours très élevées avant un tournoi majeur. Au cours des 19 dernières années, ces attentes reposaient sur les épaules de Cristiano Ronaldo. Le meilleur buteur incontesté de l’histoire du football, Ronaldo est l’un des plus grands à avoir jamais joué au beau jeu.

Son club, Manchester United, n’a pas réussi à se qualifier pour l’UEFA Champions League 2022/23. L’attaquant vedette a clairement exprimé son désir de s’éloigner d’Old Trafford. Il a continué à manifester son mécontentement sous le nouveau patron de United, Erik ten Hag.

En entrant dans la Coupe du monde, Ronaldo a passé plus de temps sur le banc qu’il n’en était satisfait. Sa forme n’est pas aux hauteurs historiques qu’il attend de lui-même. Avec un talent aussi prodigieux que Ronaldo, Fernando Santos pourrait-il vraiment le laisser sur le banc ?

Cristiano Ronaldo exclu du onze de départ de la Coupe du monde ?

Une composition proposée n’est pas différente des compositions que Santos a choisies pour la Ligue des Nations en juin. À l’époque, le Portugal avait battu la Suisse et la République tchèque.

Cependant, il y a quelques grands noms oubliés. João Mário terrorise les milieux de terrain dans toute l’Europe avec Benfica et les chiffres parlent d’eux-mêmes. Il se classe dans le 95e centile par rapport à tous les milieux de terrain en ce qui concerne les buts. De même, Renato Sanches au PSG trouve la forme au bon moment pour gagner une place sur la feuille de départ.

L’omission la plus évidente est, bien sûr, Cristiano Ronaldo. J’ai suivi un processus assez simple pour choisir dans chaque position, bien que Santos ait opté le plus souvent pour un 4-3-3. Ce XI dépend d’un 4-4-2. Cependant, Bernardo Silva sur l’aile gauche est très habitué à monter plus haut sur le terrain.

En regardant les statistiques, Ricardo Horta se situe dans le 90e centile pour les buts sans pénalité. De plus, il se situe dans le 92e centile pour le nombre de prises de vue. Cette campagne, il compte 11 buts et assiste dans toutes les compétitions avec Braga.

Rafael Leão a fait partie de l’équipe de Milan qui a remporté le Scudetto la saison dernière et se classe dans le 98e centile pour les buts sans pénalité et le 99e centile pour le nombre de tirs réussis. Leão est actuellement au sommet de la chaîne alimentaire des attaquants et compte 12 buts et passes décisives dans toutes les compétitions pour Milan.

Cristiano Ronaldo n’égale pas ses compatriotes avec seulement 4 buts et passes décisives dans toutes les compétitions pour Manchester United, se classant dans le 80e centile pour les buts sans pénalité mais le 95e centile pour les tirs.

Ajout à l’équipe

De toute évidence, le football ne se limite pas aux statistiques.

Cristiano Ronaldo sait performer sur les plus grandes scènes. Il a cinq couronnes en Ligue des champions et cinq Ballon d’Or à égalité. La Coupe du monde est le seul trou dans son armoire à trophées tant vantée.

Cela étant dit, Ronaldo atteindra la fin de sa carrière à un moment donné. Santos devra trouver un équilibre entre l’ego de CR7 et l’opportunité d’aligner deux joueurs en forme avec seulement 16 sélections entre eux. Reste à savoir si Santos a la discipline de dix Hag pour mettre au banc Cristiano Ronaldo à la Coupe du monde.

Mais, les chiffres ne mentent pas.

PHOTO : IMAGO / Xinhua