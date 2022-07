BANGKOK, Thaïlande – Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a insisté Cristiano Ronaldo n’est pas disponible pour le transfert et qu’il prévoit d’avoir l’attaquant dans son équipe la saison prochaine.

Ten Hag a révélé qu’il avait eu une conversation avec Ronaldo avant l’annonce de la nouvelle selon laquelle le joueur de 37 ans voulait quitter Old Trafford cet été, mais a déclaré que le couple n’avait pas parlé depuis.

Ronaldo a obtenu un congé pour régler un problème familial et ne s’est pas rendu à Bangkok avant le premier match de la pré-saison contre Liverpool au stade national Rajamangala mardi.

“Il n’est pas avec nous et c’est à cause de problèmes personnels”, a déclaré ten Hag lors d’une conférence de presse lundi.

“Nous prévoyons Cristiano Ronaldo pour la saison et c’est tout. J’ai hâte de travailler avec lui. J’ai lu [that he wants to leave]mais ce que je dis, c’est que Cristiano n’est pas à vendre, il est dans nos plans et nous voulons réussir ensemble.

“J’ai parlé avec lui avant que ce problème ne se pose, j’ai eu une conversation avec lui et j’ai eu une bonne conversation. C’est entre Cristiano et moi, ce que je peux confirmer, c’est que nous avons eu une très bonne conversation ensemble.”

Ten Hag est arrivé en Thaïlande avec Tyrell Malacia comme seule nouvelle recrue dans l’équipe.

Erik ten Hag a déclaré que Cristiano Ronaldo était dans ses plans pour la saison prochaine, bien que l’attaquant ait déclaré vouloir partir. Ash Donelon/Manchester United

Des sources ont déclaré à ESPN que United poursuivait Frenkie de Jong et Lisandro Martinez, et ten Hag a admis qu’il souhaitait renforcer son milieu de terrain.

Christian Eriksen devrait signer un contrat de trois ans à la suite d’un examen médical et pourrait rejoindre l’équipe australienne.

“Nous savons ce que nous voulons”, a déclaré ten Hag. “Nous ne voulons pas seulement de nouveaux joueurs, nous voulons les bons nouveaux joueurs. Nous avons une bonne équipe, il y a un énorme potentiel, seulement quand nous trouvons [the right players to make] une amélioration dans notre équipe nous allons faire [it].

“Certainement, nous recherchons des joueurs au milieu de terrain. Nous avons un besoin et nous recherchons toujours des joueurs.

“Ce sera une longue saison, mais une saison assez inhabituelle en raison de la Coupe du monde, vous devez donc vous y préparer et avoir besoin de plus de joueurs que lors d’une saison normale.”

Ten Hag a également confirmé que Harry Maguire restera capitaine du club.

“Je dois apprendre à connaître tous les joueurs, et cela prend du temps, mais il est capitaine depuis des années”, a-t-il déclaré. “Il a obtenu beaucoup de succès, donc je ne doute pas de ce problème.”

Maguire s’entraîne loin du groupe principal en raison d’une blessure mineure.