Cristiano Ronaldo montre sa valeur, mais Arsenal commence-t-il à déraper ? – Coups et ratés de la Ligue Europa et de la Ligue de Conférence Europa | Nouvelles du football

Ronaldo toujours précieux pour Ten Hag

Image:

Cristiano Ronaldo célèbre le but de Man Utd contre le shérif Tiraspol





“C’est fait. Il est de retour. Concentrons-nous sur le match.”

Tels ont été les mots d’Erik ten Hag lorsqu’il a confirmé que Cristiano Ronaldo reviendrait dans l’équipe de Manchester United pour le match de jeudi en Ligue Europa contre le shérif Tiraspol.

Ronaldo avait été abandonné pour Match nul de samedi en Premier League contre Chelsea en raison de son comportement lors de la victoire de la semaine dernière contre Tottenham, mais il était de retour dans l’équipe alors que United cherchait à se qualifier pour la phase à élimination directe.

Tous les regards étaient tournés vers la superstar portugaise à Old Trafford. Finalement, il a livré.

Le joueur de 37 ans semblait sur le point d’être frustré car il a raté plusieurs occasions et a été averti pour avoir renvoyé le ballon après avoir vu une frappe en seconde période refusée pour hors-jeu.

Mais sa persévérance a finalement porté ses fruits à la 81e minute lorsqu’il a percuté à bout portant pour marquer le 701e but de son extraordinaire carrière en club.

“De retour sur la bonne voie, avec le même engagement et le même dévouement que d’habitude”, a-t-il déclaré sur Instagram avant le match de jeudi.

Ronaldo est et a toujours été un gagnant. Malgré sa pétulance parfois, il peut toujours jouer un rôle clé pour Ten Hag dans ce qui sera probablement la dernière saison de l’attaquant vétéran à United.

Et il voudra tirer sa révérence. Il a l’opportunité d’ajouter un nouveau trophée à son incroyable collection. La Ligue des champions sera toujours la compétition de Ronaldo. Mais fin mai, la Ligue Europa pourrait l’être aussi.

Dan Sansom

Arsenal commence-t-il à déraper ?

Image:

Arsenal a été battu par le PSV – seulement sa deuxième défaite toutes compétitions confondues cette saison





Les fans de football n’ont jamais la chance d’être optimistes, et les fans d’Arsenal seront certainement nerveux après avoir vu leur équipe être battue par le PSV jeudi.

Commençons par planter le décor – le PSV à l’extérieur allait toujours être le plus gros test d’Arsenal dans le groupe A. L’équipe néerlandaise est invaincue en sept matchs au Philips Stadion et n’y a perdu qu’une seule fois – contre les Rangers lors de leur qualification pour la Ligue des champions – toute la saison.

Le talent qu’ils ont dans leur équipe, bien qu’en dessous de la moyenne à Londres la semaine dernière, est assez incroyable. Jeudi, Cody Gakpo et Xavi Simons avaient l’air de classe mondiale. Luuk de Jong a fait une apparition inspirée en seconde période, rappelant à tout le monde sa classe pure, pour n’en choisir que quelques-uns.

Et tout comme Mikel Arteta, Ruud van Nistelrooy se révèle aussi talentueux en gestion qu’il l’était sur le terrain.

Mais vous auriez été pardonné de penser qu’Arsenal était déjà assuré de la première place du groupe A, tant leur performance terne aux Pays-Bas. Les Gunners risquent désormais de terminer deuxièmes du groupe, les envoyant dans un barrage à deux, avec Barcelone et Séville, six fois vainqueur de la Ligue Europa, qui attendent déjà.

Des erreurs ont été commises dès le départ. Pendant une grande partie de la première mi-temps, Arsenal a complètement profité de sa chance, s’appuyant sur une défense de dernière minute, des arrêts du gardien de but ou l’apparente incapacité du PSV à rester à côté pour maintenir le niveau.

Ils ont toujours semblé concéder – ce qu’ils ont finalement fait – avec Mikel Arteta ayant effectué cinq changements par rapport au week-end. Peu à peu, ceux qui ont été supprimés dès le départ ont commencé à être introduits, mais n’ont pas non plus eu un effet énorme sur le résultat.

Après avoir fait match nul contre Southampton ce week-end, certains vont maintenant se demander si c’est le début d’une glissade d’Arsenal après un début de saison fulgurant. Il semblait y avoir des déconnexions majeures dans l’équipe contre le PSV et celles qui doivent être aplanies rapidement.

Il y a aussi eu quelques points d’interrogation sur la profondeur de l’équipe. Cependant, le onze de départ de jeudi avait plus qu’assez de talent pour au moins rendre le jeu compétitif. Pendant une grande partie de la rencontre, Arsenal était simplement le deuxième meilleur.

Mais le match de dimanche contre le bas de la Premier League, Nottingham Forest, offre l’occasion idéale de remettre leurs résultats sur les rails. Oui, l’équipe de Steve Cooper a battu Liverpool le week-end dernier – ce qui sera certainement dans leur esprit – mais Arsenal sera confiant d’obtenir un résultat.

Cela les mettra parfaitement en place avant un match désormais crucial contre Zurich jeudi, qu’ils doivent gagner pour dominer le groupe et éviter d’ajouter deux matches plus difficiles à une liste de rencontres déjà encombrée.

Marais de Charlotte

Garnacho montre à Sancho comment c’est fait

“Je ne sais pas si c’est réel ou si je rêve.”

Alejandro Garnacho a passé une nuit mémorable après avoir fait ses débuts à Manchester United contre le shérif Tiraspol.

Les applaudissements ont retenti dans tout Old Trafford lorsque le joueur de 18 ans a été retiré à 79 minutes et à nouveau alors qu’il quittait le terrain à temps plein. Ils ont été impressionnés par ce qu’ils ont vu.

Les fans de United ne sont pas étrangers à voir un jeune talent passionnant courir sur l’aile à Old Trafford. Il y a seulement 19 ans, c’était Cristiano Ronaldo.

Garnacho n’était pas poli, mais il a grandi dans le jeu et l’a finalement pris par la peau du cou. Il était brut, ratant des occasions de marquer et de marquer un but, mais l’adolescent a montré quelque chose qui manquait largement dans de larges zones pour United cette saison.

L’Argentin était courageux en possession et prêt à affronter son homme, réussissant souvent. Son imprévisibilité a provoqué le chaos dans la défense du shérif et a débloqué de l’espace derrière leur bloc bas alors qu’il ne montrait aucune peur en amenant le ballon à la ligne sur son pied gauche plus faible.

Garnacho a rappelé en temps opportun toutes les choses qui manquaient au jeu de Jadon Sancho après avoir pris la place de son coéquipier dans la formation de départ.

Sa première sortie complète donnera matière à réflexion à son manager Erik ten Hag. Bien qu’il soit hautement improbable qu’il débute contre West Ham dimanche, en direct sur Sports du cielil est certainement dans la conversation qui va de l’avant.

Zinny Boswell

Aguerd donne à Moyes matière à réflexion

Image:

Manuel Lanzini (à gauche) célèbre avec son coéquipier Said Benrahma après avoir marqué un penalty contre Silkeborg





Le manager de West Ham, David Moyes, sera ravi que son équipe ait maintenu son record de 100% en Europa Conference League cette saison avec une victoire bien méritée 1-0 sur Silkeborg, car cela signifie que l’Ecossais peut désormais reposer les joueurs de manière cruciale pour le voyage de la semaine prochaine au FC. Steaua Bucuresti pendant une période mouvementée de la saison.

Cet affrontement en Europe de l’Est est pris en sandwich entre les rencontres de Premier League à Manchester United le Super dimanche et à domicile contre Crystal Palace la semaine suivante, donc toute occasion de reposer les joueurs sera saisie avec reconnaissance par Moyes.

Non seulement Moyes a pu jeter un coup d’œil utile sur le jeune milieu de terrain Conor Coventry au stade de Londres, mais il a également pu donner un premier run-out de la saison au défenseur central Nayef Aguerd, leur arrivée estivale de 30 millions de livres sterling de Rennes, après une mise à pied de trois mois à la suite d’une blessure à la cheville contractée en pré-saison.

Alors que l’international marocain de 26 ans aura des examens beaucoup plus difficiles que ce que Silkeborg a fourni, il a toujours regardé le rôle au cœur de la défense des Hammers et pourrait même commencer maintenant à Old Trafford ce week-end après avoir impressionné son manager.

“Je ne lui ai pas dit qu’il partait avant aujourd’hui”, a déclaré Moyes. “Mais c’est un bon athlète et il est en forme. Il n’a pas assez d’entraînement de match mais le match a bien fonctionné pour lui.

“Il l’a bien réussi, a participé à quelques courses, a relevé quelques défis. C’était un très bon match d’ouverture pour lui.”

Donc dans l’ensemble, la nuit parfaite pour Moyes and Co…

Richard Morgan