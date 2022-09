Cristiano Ronaldo a marqué pour la première fois cette saison alors que Manchester United a remis sa campagne en Ligue Europa sur les rails avec une victoire 2-0 au Sheriff Tiraspol jeudi.

Ronaldo avait disputé sept matchs sans but cette saison avant que l’attaquant de United ne convertisse un penalty en première mi-temps contre les champions de Moldavie.

C’était le 699e but du joueur de 37 ans, mais la célébration discrète de Ronaldo était conforme à la nature confortable de la troisième victoire consécutive de United à l’extérieur.

C’était le genre de match peu glamour que Ronaldo semblait désespéré d’éviter lorsqu’il a lancé sa tentative infructueuse de quitter Old Trafford pour un club de la Ligue des champions cet été.

Mais la star portugaise sera soulagée d’avoir été inscrite sur la feuille de match, après que Jadon Sancho ait donné l’avantage à United avec une réponse opportune le jour où il a été exclu de l’équipe d’Angleterre.

Ronaldo a raté la tournée de pré-saison de United pour des “raisons familiales” et, alors que Ten Hag était satisfait de sa contribution contre Sheriff, il dit que l’attaquant a besoin de plus de travail pour atteindre une forme physique optimale.

“Nous pourrions nous attendre à cela lorsque vous manquez la pré-saison, il doit donc travailler très dur et investir pour obtenir la bonne condition physique, puis il marquera plus de buts”, a déclaré le patron de United, Erik ten Hag.

“Vous pouvez voir qu’il est vraiment proche et quand il sera plus en forme, il les terminera. Je pense qu’il est totalement engagé dans ce projet et dans cette équipe.

« Il avait besoin de ce but. Il a été proche plusieurs fois. Vous voyez des connexions venir autour de lui.

“Nous sommes heureux pour lui et l’équipe voulait qu’il marque le but, donc c’est bien.”

United a perdu son premier match du Groupe E 1-0 contre la Real Sociedad jeudi dernier.

Cela n’a donné aucune marge d’erreur aux hommes de Ten Hag à Chisinau et ils ont été à la hauteur face à une équipe du shérif qui a battu le Real Madrid en phase de groupes de la Ligue des champions la saison dernière.

Le premier voyage de United dans l’avant-poste lointain de la Moldavie a servi de rappel douloureux de leur statut diminué après l’échec de la saison dernière à se qualifier pour la Ligue des champions.

Mais, montrant du respect pour le shérif, Ten Hag a nommé une équipe forte et Sancho, l’un des cinq changements, a frappé avec la première attaque significative de United à la 17e minute.

– Sancho frappe –

Prenant la passe de Christian Eriksen dans sa foulée, Sancho a intelligemment changé de direction à l’intérieur de la zone du shérif, se donnant de la place pour planter une finition fraîche dans le coin inférieur à partir de 12 mètres.

Ronaldo a doublé l’avance de United à la 39e minute, frappant facilement son coup de pied après que Diogo Dalot ait été renversé par Patrick Kpozo.

United reste à trois points du leader du groupe, la Real Sociedad, qui s’est imposée 2-1 contre Omonia Nicosia.

La Sociedad a pris les devants grâce à Ander Guevara à la 30e minute et l’ancien attaquant de Crystal Palace, Alexander Sorloth, a remporté le vainqueur à la 80e minute après que Bruno ait égalisé huit minutes plus tôt.

Andrea Belotti a marqué son premier but à Rome pour couronner leur victoire 3-0 contre le HJK Helsinki à 10 au Stadio Olimpico.

L’équipe de Jose Mourinho a subi une défaite choc 2-1 contre Ludogorets lors de son match d’ouverture du Groupe C, mais ils ont toujours gardé le contrôle après que le capitaine du HJK Miro Tenho ait été expulsé à la 15e minute pour une faute professionnelle sur Belotti.

Paulo Dybala n’a mis que 69 secondes pour sortir de l’impasse après être entré à la mi-temps alors qu’il tirait à la maison depuis le bord de la surface.

Lorenzo Pellegrini a marqué le deuxième but après 49 minutes, l’ancien attaquant turinois Belotti tapant à la maison à la 68e minute.

Dans le groupe A, Bodo/Glimt a battu le FC Zurich 2-1 pour prendre la première place avec le match d’Arsenal contre le PSV Eindhoven reporté après le décès de la reine Elizabeth II.

Le leader surprise de la Bundesliga, l’Union Berlin, a perdu 1-0 à Braga alors que le but de Vitor Oliveira à la 77e minute a réglé le match nul du Groupe D.

Dans le groupe F, Midtjylland a battu la Lazio 5-1, tandis que l’ailier iranien de Feyenoord, Alireza Jahanbakhsh, a réussi un triplé lors de leur démolition 6-0 de Sturm Graz.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici