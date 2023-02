Cristiano Ronaldo marque quatre buts pour Al Nassr et dépasse les 500 buts de tous les temps en championnat

Cristiano Ronaldo a marqué tous les buts d’Al Nassr lors d’une défaite 4-0 d’Al Wehda en Saudi Pro League jeudi alors qu’il dépassait la barre des 500 buts en championnat dans sa carrière en club.

La star portugaise de 38 ans compte désormais 503 buts marqués pour cinq équipes différentes réparties sur cinq ligues.

Il en a empoché 103 pour Manchester United, 311 pour le Real Madrid, 81 pour la Juventus, trois pour le Sporting Lisbonne, et en a maintenant cinq pour Al Nassr.

Ronaldo en a maintenant cinq pour Al Nassr qu’il a rejoint après la Coupe du monde après son divorce amer avec United.

Jeudi, il a atteint la barre des 500 à la 21e minute avec une frappe du pied gauche.

Il a fait 2-0 avec son pied droit juste avant la pause avant que son tour du chapeau n’arrive du point de penalty huit minutes après le début de la seconde période.

C’était son 61e tour du chapeau en carrière.

Il en a ajouté un quatrième juste après l’heure de jeu alors qu’il était le premier à rebondir.

“Super sentiment d’avoir marqué 4 buts et d’avoir atteint mon 500e but en championnat lors d’une victoire très solide de l’équipe”, a déclaré Ronaldo sur les réseaux sociaux après la victoire.

Ronaldo avait ouvert son compte pour ses nouveaux employeurs vendredi dernier avec une pénalité de temps d’arrêt lors d’un match nul 2-2 à l’extérieur contre Al Fateh.

Le quintuple vainqueur du Ballon D’Or a signé un contrat de 2 ans et demi avec Al Nassr en décembre, d’une valeur estimée à plus de 200 millions d’euros (216,54 millions de dollars), et a été nommé capitaine de l’équipe.

Al Nassr est en tête du classement après 16 matchs, à égalité avec 37 points avec Al Shabab, deuxième.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or, qui détient les records de tous les temps pour la Ligue des champions et les buts internationaux, encaisse plus de 400 millions d’euros pour son transfert surprise en Arabie saoudite, selon des sources proches d’Al Nassr.

La somme colossale comprend 200 millions d’euros pour la promotion de la candidature conjointe de l’Arabie saoudite à l’organisation de la Coupe du monde 2030, ont indiqué les sources à l’AFP.

Ronaldo est devenu une figure de proue des efforts du royaume conservateur pour améliorer sa réputation grâce au sport – un processus qui a suscité des accusations de “sportswashing”, ou d’essayer d’assainir son bilan en matière de droits de l’homme.

(Avec les contributions des agences)

