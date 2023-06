Cristiano Ronaldo marque le vainqueur tardif du record du 200e match pour le Portugal

Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur masculin à faire 200 apparitions internationales et a célébré cette étape en marquant le but de la victoire à la 89e minute alors que le Portugal battait l’Islande 1-0 mardi lors des éliminatoires du Championnat d’Europe.

Ronaldo, 38 ans, a été honoré par Guinness World Records avant le coup d’envoi pour avoir atteint 200 matchs avec le Portugal près de 20 ans après ses débuts. Et il célébrait également à la fin, après avoir été sur place pour marquer le dernier vainqueur de près et garder le Portugal sur la bonne voie pour la qualification à l’Euro 2024 avec sa quatrième victoire en quatre matchs dans le groupe J.

Ronaldo a également renforcé son record de buts internationaux en inscrivant son 123e but pour le Portugal, ce qui en fait une autre soirée mémorable pour l’ancienne star du Real Madrid et de Manchester United.

« Tellement heureux. C’est ce genre de moment auquel on ne s’attend jamais à le faire, 200 sélections. Pour moi, c’est un exploit incroyable », a déclaré Ronaldo sur le site Web de l’UEFA. « Bien sûr, marquer le but de la victoire, c’est encore plus spécial. »

Cristiano Ronaldo marque à la 89e minute pour donner au Portugal une avance de 1-0 contre l’Islande

Les coéquipiers de Ronaldo, Rafael Leão et Bruno Fernandes, semblaient plus susceptibles d’offrir une ouverture à Reykjavik, jusqu’à ce que le milieu de terrain islandais Willum Willumsson soit expulsé avec 10 minutes de temps réglementaire pour un deuxième carton jaune.

Ronaldo avait raté plusieurs occasions et avait été réservé pour avoir plongé à la 83e, avant de finalement remporter le vainqueur lorsque Goncalo Inacio a dirigé le ballon pour que l’attaquant marque à bout portant. Même alors, il y avait une attente anxieuse pour un contrôle VAR avant que Ronaldo puisse célébrer dans son propre style distinctif.

Faits saillants de l’Islande contre le Portugal | Qualifications Euro

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ronaldo le Portugal Qualifications Euro

CRISTIANO RONALDO tendance