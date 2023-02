Cristiano Ronaldo marque le premier but d’Al Nassr lors d’un nul spectaculaire

Cristiano Ronaldo a marqué son premier but pour Al Nassr avec un penalty de dernière minute pour sauver un match nul 2-2 à Al Fateh lors d’un match passionnant de la Saudi Pro League vendredi.

L’international portugais de 37 ans, quintuple vainqueur du Ballon d’Or, s’est transformé de trois minutes en temps additionnel, n’ayant pas réussi à marquer lors de ses débuts le mois dernier.

Ronaldo a signé un contrat de 2 ans et demi avec Al Nassr en décembre, d’une valeur estimée à plus de 200 millions d’euros, et a été nommé capitaine peu après son arrivée.

Al Nassr est désormais en tête du classement après 15 matchs, à égalité avec 34 points avec Al Shabab, deuxième, mais avec un match en moins. Ils se rendront ensuite à Al Wedha jeudi.