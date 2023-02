Cristiano Ronaldo marque le premier but d’Al Nassr du point de penalty au match nul 2-2

Cristiano Ronaldo a finalement mis fin à sa sécheresse de buts sous le maillot d’Al Nassr avec une pénalité d’embrayage pour aider son équipe à se contenter d’un match nul 2-2 à Al Fateh lors d’un match passionnant de la Saudi Pro League vendredi.

Ronaldo, qui a connu un début difficile dans son parcours à Al Nassr, a converti trois minutes en temps additionnel, n’ayant pas réussi à marquer lors de ses débuts le mois dernier.

Ronaldo a signé un contrat de 2 ans et demi avec Al Nassr en décembre, d’une valeur estimée à plus de 200 millions d’euros (216,54 millions de dollars), et a été nommé capitaine peu après son arrivée.

Al Nassr est désormais en tête du classement après 15 matchs, à égalité avec 34 points avec Al Shabab, deuxième, mais avec un match en moins. Ils se rendront ensuite à Al Wedha jeudi.

Le joueur de 37 ans a marqué un doublé contre le Paris Saint-Germain lors d’un match d’exhibition alors qu’il jouait pour Saudi All Star XI. Cependant, après quatre matchs, il a finalement brisé les chaînes pour marquer son premier but pour Al Nassr qui a tout fait pour le signer dans la fenêtre de transfert d’hiver après sa sortie de Manchester United.

Ronaldo est arrivé en Arabie saoudite, riche en pétrole, début janvier, mais ses débuts ont été retardés alors qu’il purgeait une interdiction de deux matches pour avoir fait tomber un téléphone portable des mains d’un fan alors qu’il était à Manchester United.

Le passage en Arabie saoudite est un pas en arrière pour Ronaldo, un grand incontesté de tous les temps qui a continuellement joué sur les plus grandes scènes du football et amassé un nombre étonnant d’honneurs d’équipe et personnels.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or est le meilleur buteur de tous les temps en Ligue des champions, remportant cinq titres en cours de route et a remporté sept championnats nationaux avec Manchester United, le Real Madrid et la Juventus.

Ronaldo détient également le record de buts internationaux – 118 avec le Portugal, avec qui il a remporté l’Euro 2016 – et de buts en carrière avec 819. Au Qatar l’année dernière, il est devenu le premier homme à marquer lors de cinq Coupes du monde.

Son déménagement choc à Al Nassr est survenu après que son deuxième passage à Manchester United se soit effondré dans l’acrimonie lorsqu’il a saccagé le club dans une interview télévisée.

Selon une source proche d’Al Nassr, il a signé pour plus de 200 millions d’euros en plus d’un accord séparé de 200 millions d’euros pour agir en tant qu’ambassadeur de la candidature de l’Arabie saoudite à la co-organisation de la Coupe du monde 2030.

(Avec apports de l’agence)

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici