Le joueur de 35 ans était sur la bonne voie en seconde période pour doubler l’avance de son équipe, mais il est probablement juste de dire qu’il a marqué grâce à des efforts plus impressionnants dans le passé.

L’attaquant a tapé à partir de pas plus d’un mètre pour atteindre le jalon et l’attaquant se tourne déjà vers la prochaine cible.

« 750 buts, 750 moments heureux, 750 sourires sur les visages de nos fans », a écrit Ronaldo sur les réseaux sociaux.

« Merci à tous les joueurs et entraîneurs qui m’ont aidé à atteindre ce chiffre incroyable, merci à tous mes fidèles adversaires qui m’ont fait travailler de plus en plus dur chaque jour. Prochain arrêt: 800. »