Cristiano Ronaldo marque le 700e but de son club lors de sa victoire contre Everton

Cristiano Ronaldo de Manchester United, à gauche, célèbre avec son coéquipier Marcus Rashford après avoir marqué le deuxième but de son équipe lors du match de football de Premier League entre Everton et Manchester United à Goodison Park, à Liverpool, en Angleterre, le dimanche 9 octobre 2022. (AP Photo/Jon Super)

Le vainqueur de Ronaldo contre Everton en Premier League a marqué son 144e but pour les Red Devils, ajoutant à son total de 450 buts pour le club le plus titré d’Europe, le Real Madrid, 101 buts pour les géants italiens Juventus et cinq pour son club d’enfance Sporting Lisbonne du Portugal