Cristiano Ronaldo marque 5 buts en 2 matchs pour Al Nassr

Cristiano Ronaldo a marqué deux fois lors de la victoire 4-0 d’Al Nassr contre Al Shabab mardi, portant son total à cinq buts en saoudienne Pro League en deux matchs.

Ronaldo, qui a réussi un tour du chapeau lors d’une défaite 5-0 contre Al Fateh vendredi, a converti deux penaltys en première mi-temps contre Al Shabab pour donner l’avantage à son équipe 2-0.

L’ancienne star de Manchester United et du Real Madrid, qui a déménagé en Arabie Saoudite en janvier, a ensuite laissé passer l’occasion de réaliser un triplé de tirs au but en s’en remettant à son coéquipier Abdulrahman Ghareeb, qui a raté son tir.

Ronaldo a inscrit un troisième but pour Sadio Mané à la 40e minute alors que l’ancien attaquant de Liverpool et du Bayern Munich a porté son propre total à trois buts lors des deux derniers matchs.

Cristiano Ronaldo célèbre mardi son deuxième but lors de la victoire d’Al Nassr en Saudi Pro League contre Al Shabab. FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

Après que Ronaldo ait de nouveau frôlé un deuxième triplé consécutif en se dirigeant vers le poteau, Sultan Al-Ghannam a converti le rebond à la 79e minute pour compléter le score. À ce stade, Al Shabab n’était plus que 10 hommes après qu’Éver Banega ait reçu un carton rouge.

Ailleurs mardi, l’ancien ailier de Manchester City, Riyad Mahrez, a aidé Al Ahli à remporter quatre victoires sur quatre pour commencer la saison avec un but à la 39e minute contre Al Tai. L’ancien milieu de terrain de Barcelone Franck Kessié a assuré le résultat avec un but en seconde période.

Il y a également eu une victoire 1-0 d’Al Taawoun à Al Okhdood ainsi que des matchs nuls entre Damac et Al Fateh et Al Khaleej et Al Hazem.

Al Ahli est à égalité avec Al Ittihad en tête du classement, Al Nassr étant sixième après avoir perdu ses deux premiers matchs.