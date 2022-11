Cristiano Ronaldo manquera le match amical d’échauffement de la Coupe du monde contre le Nigeria

L’attaquant portugais Cristiano Ronaldo souffre d’un mal à l’estomac et sera exclu du match amical de préparation de la Coupe du monde de l’équipe contre le Nigeria jeudi, selon son entraîneur Fernando Santos.

Ronaldo a accordé une interview explosive à l’émission de Piers Morgan sur TalkTV cette semaine dans laquelle il a critiqué Manchester United et a déclaré qu’il n’avait aucun respect pour l’entraîneur Erik ten Hag, qui n’a pas beaucoup compté sur lui cette saison.

L’attaquant de 37 ans, quintuple Ballon d’Or, ne s’entraînera pas mercredi en raison de sa maladie, qui a débuté au milieu de la polémique suscitée par son entretien.

“Il souffre de gastro-entérite et ne s’entraînera pas aujourd’hui pour cette raison”, a déclaré Santos lors d’une conférence de presse à Lisbonne.

“Il ne sera pas prêt (pour affronter le Nigeria), il se repose, comme vous le savez, la gastrite prend beaucoup de joueurs.”

L’entraîneur a déclaré que l’interview de Ronaldo n’était pas sanctionnée par le Portugal mais n’avait pas besoin de l’être non plus, et qu’elle n’avait rien à voir avec l’équipe nationale.

Une fois récupéré, Ronaldo devrait participer à sa cinquième et potentiellement dernière Coupe du monde, le Portugal ouvrant sa campagne contre le Ghana le 24 novembre, avant les matchs contre l’Uruguay et la Corée du Sud.

L’attaquant talismanique et son pays n’ont jamais remporté la compétition mais ont triomphé à l’Euro 2016 et ont remporté la Ligue des Nations en 2019.

