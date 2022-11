Cristiano Ronaldo: Manchester United prend des conseils juridiques avant de répondre à l’interview choc du joueur portugais | Nouvelles du football

Manchester United a annoncé qu’il envisageait de répondre à l’interview explosive de Cristiano Ronaldo, le club consultant des conseils juridiques avant de prendre une décision.

L’interview de Ronaldo avec TalkTV, publiée par The Sun dimanche soir, a vu le joueur de 37 ans critiquer le club et l’entraîneur Erik ten Hag, pour qui le joueur dit n’avoir “aucun respect”.

L’attaquant a déclaré qu’il se sentait “trahi” par le club pour avoir voulu qu’il quitte Old Trafford, Ronaldo affirmant que United n’avait fait “aucun progrès” depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013.

United a répondu à l’interview lundi avec la déclaration suivante : “Manchester United note la couverture médiatique concernant une interview de Cristiano Ronaldo.

“Le club examinera sa réponse après que tous les faits auront été établis.

“Notre concentration reste sur la préparation de la seconde moitié de la saison et sur la poursuite de l’élan, de la conviction et de l’unité qui se construisent entre les joueurs, l’entraîneur, le personnel et les fans.”

Des personnalités du club discutent de la manière de traiter le joueur.

Plus à venir.