Cristiano Ronaldo: Manchester United explore les moyens de résilier son contrat | Nouvelles du football

Manchester United explore les moyens de résilier le contrat de Cristiano Ronaldo au club après son interview explosive avec Piers Morgan.

L’interview de Ronaldo sur TalkTV – diffusé en deux parties mercredi et jeudi – a vu le joueur de 37 ans critiquer le club et le manager Erik ten Hag, pour qui le joueur dit n’avoir “aucun respect”.

Ronaldo a également affirmé que des membres de la hiérarchie United tentaient de le forcer à quitter Old Trafford et doutaient de lui lorsqu’il a déclaré qu’il ne pouvait pas assister à la pré-saison parce que sa fille était malade à l’hôpital.

United a déclaré qu’il examinerait sa réponse aux commentaires de Ronaldo “après que tous les faits aient été établis” et a publié vendredi une courte déclaration annonçant que le club avait “initié les mesures appropriées”.

Il est maintenant clair qu’il y a “presque zéro chance” que Ronaldo joue à nouveau pour le club.

Citations clés de Ronaldo – un aperçu de son interview complète ‘Je me sens trahi par Man Utd | Je n’ai aucun respect pour Erik ten Hag’

“Man Utd a douté de ma fille malade quand j’ai raté la pré-saison”

‘La famille Glazer ne se soucie pas de Man Utd | United s’est arrêté sur une horloge ‘

“Le déménagement de Man City était proche mais Sir Alex Ferguson a tout changé”

“Les jeunes s’en fichent mais Diogo Dalot et Lisandro Martinez sont différents”

“Roy Keane est le meilleur capitaine que j’ai jamais eu mais Gary Neville et Wayne Rooney ne sont pas mes amis”

‘Je n’ai jamais vu Ralf Rangnick comme patron | Ole Gunnar Solskjaer a fait du bon travail’

“Je regrette d’avoir quitté Old Trafford contre Tottenham – je me suis senti provoqué”

‘J’ai refusé un transfert saoudien de 350 millions d’euros | Je ne sais pas si je serai toujours à Man Utd après la Coupe du monde”

“Je serais heureux si Arsenal gagnait la Premier League”

‘Lionel Messi est magique | Je veux jouer jusqu’à 40 ans

Bien que United n’ait pas fixé de délai pour le processus, on pense qu’ils veulent que la sortie de Ronaldo se fasse ” proprement et rapidement ” et de la manière la plus digne possible – non seulement pour minimiser les distractions à Old Trafford, mais aussi pour montrer du respect au Portugal. pendant la coupe du monde.

United ne veut pas donner à Ronaldo un paiement pour partir et étant donné la volonté du joueur et du club de se séparer, on espère qu’une résolution pourra être trouvée bientôt.

Ce n’est pas un processus facile étant donné que le contrat de Ronaldo est l’un des plus importants de l’histoire du sport.

Sky Sports Nouvelles a appris cette semaine que United n’accepte pas certaines des critiques formulées par Ronaldo dans l’interview.

Ronaldo a critiqué le club pour son manque d’investissement au cours des 13 années écoulées depuis son départ d’Old Trafford. Des sources ont insisté sur le fait que United avait investi dans ses installations, notamment le terrain d’entraînement, le restaurant et la piscine.

L’attaquant portugais a également critiqué Ten Hag, mais des sources insistent sur le fait que Ronaldo a été traité avec respect par le club et le manager. Lors des conférences de presse, Ten Hag a toujours soutenu que Ronaldo avait eu du temps libre en pré-saison pour s’occuper des affaires familiales.

Il a été confirmé de Sky Sports Nouvelles il y avait une offre de l’Arabie saoudite cet été, que United aurait acceptée mais Ronaldo ne voulait pas faire le pas.

Il n’y avait pas d’autres offres officielles pour le joueur lors de la dernière fenêtre de transfert.

Neville : “Pas de retour à Man Utd pour Ronaldo mais je ne suis pas contre lui”

Sky Sports’ Gary Neville a déclaré qu’il n’y avait “pas de retour en arrière” pour Ronaldo, mais insiste sur le fait qu’il n’est pas contre son ancien coéquipier.

Neville, lui-même critiqué par Ronaldo lors de son entretien avec Piers Morgan le TalkTVa déclaré à Sky Sports qu’il ne pouvait plus voir l’attaquant portugais jouer pour le club.

“Non, et je ne pense pas qu’il veuille revenir en arrière,” dit Neville. “Il n’aurait pas fait cette interview s’il voulait revenir en arrière. Il savait que cela ferait la une des journaux et que ce serait la fin de sa carrière à Manchester United.”

Neville a ajouté: “Je me demande ce que fait Man Utd parce qu’en réalité, ils savent qu’ils doivent résilier le contrat de Cristiano ou ils ouvrent un précédent pour que n’importe quel joueur puisse les critiquer à l’avenir.”

Interrogé sur ses pensées et s’il était contre Ronaldo, Neville a répondu: “Ce n’est pas vrai, ce qu’il a dit, mais tout est juste en amour et en guerre.

“Je vis dans le jeu de la critique et je sais que je dois l’accepter, et j’en récupère beaucoup. J’aime tous mes coéquipiers avec qui j’ai joué, y compris Cristiano.

“Je ne suis pas contre Ronaldo – loin de là. Je ne pouvais plus avoir d’admiration pour lui, je ne pouvais plus avoir de respect pour lui. C’est le plus grand joueur que j’aie jamais vu et c’est le joueur le plus talentueux que j’aie jamais vu.” jamais joué avec.”