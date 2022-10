Cristiano Ronaldo: Man Utd propose un objectif de transfert en janvier pour l’Inter Miami de David Beckham – Paper Talk | Nouvelles du centre de transfert

Tous les top stories et rumeurs de transfert des journaux du dimanche…

SOLEIL LE DIMANCHE

L’Inter Miami de David Beckham prépare un coup de fenêtre sensationnel en janvier pour Cristiano Ronaldo.

Harry Maguire a reçu une autorisation spéciale pour faire une pause au Portugal cette semaine pour “se vider la tête”.

Harry Maguire a du mal à regagner sa place dans l’équipe de Man Utd





Les stars sous le feu de Manchester United sont invitées à visiter le musée d’Old Trafford après qu’Erik ten Hag et son équipe aient été choqués par le peu d’informations que certains d’entre eux connaissent sur la glorieuse histoire du club.

Erik ten Hag a demandé une enquête sur Manchester United après la défaite dévastatrice 6-3 du derby face à ses rivaux Manchester City.

Michael Carrick espère que ses relations avec Manchester United lui permettront de décrocher le poste de Middlesbrough.

Tottenham s’intéresse beaucoup à l’arrière gauche de Sunderland, Dennis Cirkin, qu’il n’a lâché que l’année dernière.

La victoire 3-1 du championnat de Cardiff à Wigan fait face à une enquête de la FA après avoir été jouée avec un but plus gros que l’autre.

Alexandre Lacazette devrait être convoqué pour des pourparlers décisifs avec Lyon.

TÉLÉGRAPHE DU DIMANCHE

Les fondateurs originaux de la Super League européenne, qui s’est écrasé de manière spectaculaire l’année dernière, sonderont les clubs à travers l’Europe dans les prochains mois sur un nouveau format potentiel pour leur compétition, après avoir abandonné leur plan initial d’avoir des membres permanents.

Ralph Hasenhuttl et Brendan Rodgers subissent une pression croissante, leur avenir à Southampton et Leicester semblant de plus en plus précaire.

Leicester de Brendan Rodgers est deuxième de la Premier League





DAILY STAR DIMANCHE

Les fans de Chelsea ont été stupéfaits après des informations selon lesquelles Pierre-Emerick Aubameyang est déjà en pourparlers de transfert avancés pour quitter le club.

HORAIRES DU DIMANCHE

L’UEFA prévoit de réduire la taille des groupes de qualification pour l’Euro 2028 en raison de la baisse d’intérêt des diffuseurs.

Mikel Arteta a déclaré que Ben White pouvait résoudre les problèmes défensifs de l’Angleterre pour la Coupe du monde si Kyle Walker ne se remettait pas à temps d’une opération à l’aine ou si d’autres défenseurs ne trouvaient pas la forme.

DIMANCHE EXPRESS

Leeds a convenu de conditions personnelles avec la star du PSV Cody Gakpo avant un déménagement à Elland Road dans la fenêtre de transfert de janvier, selon des informations.

Leeds a également tenté de signer Cody Gakpo cet été





Manchester United pourrait voir ses chances de signer l’ailier de Napoli Hirving Lozano anéantie si Liverpool déménageait pour Jeremy Doku.

COURRIER LE DIMANCHE

Diego Costa a pris un coup à son ancien patron de Chelsea, Antonio Conte, accusant l’Italien de sa sortie de Stamford Bridge.

Le milieu de terrain de Liverpool Arthur Melo fait face à trois mois d’absence après avoir subi une intervention chirurgicale réussie sur une blessure à la cuisse samedi.

Le patron de West Ham, David Moyes, a déclaré que le capitaine Declan Rice devait encore “gagner le respect” de ses coéquipiers en dehors du terrain pour imiter son prédécesseur Mark Noble.

Declan Rice a remplacé Mark Noble en tant que capitaine de West Ham cet été





L’homme d’affaires de Las Vegas, Bill Foley, a finalisé son rachat de Bournemouth pour 150 millions de livres sterling.

MIROIR DU DIMANCHE

Le patron de Barcelone, Xavi, admet que Frenkie de Jong pourrait être déployé en tant que défenseur central car il est incapable de cimenter un rôle de titulaire régulier au milieu de terrain.

Dimitri Payet est devenu le premier joueur de l’histoire de la Ligue 1 à inscrire 100 buts et passes décisives après avoir marqué contre Ajaccio.

SOLEIL ÉCOSSAIS

Giovanni van Bronckhorst admet que ses renforts lui ont donné un gros casse-tête de sélection pour le choc de mercredi contre Liverpool.