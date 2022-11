Cristiano Ronaldo: Man Utd a douté de ma fille malade quand j’ai raté la pré-saison | Nouvelles du football

Cristiano Ronaldo a affirmé que des membres de la hiérarchie de Manchester United doutaient de lui lorsqu’il a déclaré qu’il ne pouvait pas assister à la pré-saison parce que sa fille était malade à l’hôpital.

Ronaldo a accusé United de l’avoir trahi – affirmant que le club avait tenté de le chasser – et a déclaré qu’il n’avait aucun respect pour le manager Erik ten Hag dans les premiers clips publiés par TalkTV à partir d’une interview de 90 minutes avec Piers Morgan.

Le capitaine du Portugal a également critiqué l’ancien coéquipier Wayne Rooney et l’entraîneur par intérim de United de la saison dernière, Ralf Rangnick, alors qu’il critiquait le manque de progrès à Old Trafford depuis la retraite de Sir Alex Ferguson.

Jamie Jackson du Guardian pense que Cristiano Ronaldo est en train de ruiner son héritage à Manchester United suite à ses récents commentaires sur le club.



Et maintenant, dans le dernier teaser de la rencontre de Ronaldo avec le présentateur de télévision, l’homme de 37 ans a allégué que deux membres supérieurs du personnel d’Old Trafford l’avaient traité avec suspicion lorsqu’il a dit que sa fille, Bella, était atteinte de bronchite. – juste trois mois après la mort de son frère jumeau.

“J’ai parlé avec le directeur et le président de Man Utd et ils ne croyaient pas que quelque chose n’allait pas, ce qui m’a fait me sentir mal”, a déclaré Ronaldo. TalkTV.

Invité à confirmer qu’ils ne le croyaient pas, Ronaldo a poursuivi: “Ils me croient mais de la même manière [shakes head]… Je ne changerai jamais la santé de ma famille pour un ballon de football. Maintenant, ou 10 ans de retard ou d’avance.

Le rédacteur en chef de “United We Stand”, Andy Mitten, estime que Manchester United a traité Cristiano Ronaldo de manière équitable et qu’il n’y a pas eu de trahison du club envers le joueur car Ronaldo voulait quitter Old Trafford cet été.



“Et c’est quelque chose qui m’a vraiment blessé parce qu’ils ont douté de ma parole que je me débattais, surtout Bella et Geo [Georgina Rodriguez, Ronaldo’s girlfriend].

“Nous avons passé une semaine à l’hôpital parce que Bella avait un gros problème et je ne suis pas allé à la pré-saison à cause de ça.

“Je ne voulais pas quitter ma famille pour faire la pré-saison parce que je ne pensais pas qu’il était juste de quitter ma famille pour une pré-saison. C’est pourquoi je n’y suis pas allé.”

Man Utd ne commente pas les derniers commentaires de Ronaldo.

Man Utd prendra des conseils juridiques avant de prendre une décision sur Ronaldo

Ronaldo a raté la victoire 2-1 de United contre Fulham dimanche





United prendra des conseils juridiques avant de décider comment répondre à Ronaldo, mais attendra la publication de l’interview complète plus tard cette semaine avant de prendre une décision.

Sky Sports Nouvelles comprend Ten Hag et les joueurs de United sont extrêmement déçus de la manière et du moment de l’interview de Ronaldo.

Le club n’a découvert l’interview qu’au moment où il se préparait à rentrer de Londres dimanche soir après sa victoire 2-1 sur Fulham et il ne comprend pas pourquoi il a dit ce qu’il a dit.

Ils sont extrêmement déçus qu’il manque de respect au club, à son manager et à ses coéquipiers de cette manière et United est susceptible d’envisager toutes ses options maintenant concernant le joueur.

Ronaldo a été informé jeudi qu’il ne serait pas dans le onze de départ contre Fulham mais qu’il aurait été dans l’équipe. Il a dit au club qu’il était malade.

Carra: Ronaldo veut le limogeage et United devrait le faire

Jamie Carragher dit que les commentaires de Cristiano Ronaldo sur Manchester United sont “hors de propos” et qu’il manque de respect à Erik ten Hag et au club.



Jamie Carragher s’adressant à Sky Sports News :

Je pensais juste que les commentaires étaient bizarres. Ils étaient hors d’usage compte tenu du timing: sur le dos des fans de Manchester United ravis après avoir marqué un but gagnant à Fulham avec le dernier coup de pied du match.

Cela devrait leur donner de l’enthousiasme au cours du mois prochain pour le redémarrage de la ligue. Ils devraient s’amuser, puis l’interview de Ronaldo sort et boum – c’est une question de négativité. Pas l’équipe, pas le manager – il s’agit de Cristiano Ronaldo. Et c’est comme ça depuis qu’il est revenu. C’est essentiellement le show de Cristiano Ronaldo.

Parfois, cela a été bon sur le terrain, la saison dernière, il a marqué beaucoup de buts. Mais cette saison, il n’est pas impliqué et il a besoin de l’attention qu’il ne peut pas obtenir parce qu’il n’est pas sur le terrain. La seule façon pour lui de le faire est de causer des problèmes et c’était exactement son intention avec l’interview.

Erik ten Hag avec Cristiano Ronaldo plus tôt dans la saison





Il veut être limogé, c’est évident. Il a dit au club cet été qu’il voulait partir, c’est-à-dire le football – ces choses arrivent. Il n’y avait pas de preneurs, peut-être à cause de son salaire ou du prix que voulait Manchester United. Je pense qu’il sait que ce sera la même chose dans cette prochaine fenêtre de transfert et peut-être l’été suivant et il essaie maintenant d’être limogé ou veut partir en liberté. C’est la seule façon pour lui de s’en sortir.

Et je pense que United devrait le renvoyer ou le déplacer en lui offrant un transfert gratuit. Pour le moment, ils essaient de construire quelque chose qui n’essaie pas de gagner la Premier League ou la Ligue des champions en ce moment. Le manager voudra pousser pour ces honneurs dans les deux ou trois prochaines années et Ronaldo ne sera pas là.

Il va être une distraction, cela ne va pas disparaître. Dès qu’un joueur sort et dit qu’il ne respecte pas le manager, comment cela va-t-il fonctionner lorsqu’il entrera dans la première journée de la saison post-Coupe du Monde ? Cela ne peut pas fonctionner à l’avenir – il y aura des gens qui prendront des photos, nous poserons des questions sur Ronaldo au manager dans des interviews pour Sky. United n’a pas besoin de s’embêter.