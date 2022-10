Cristiano Ronaldo luttera contre l’accusation d’inconduite

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré que Cristiano Ronaldo contesterait une accusation de mauvaise conduite de l’Association anglaise de football après un match à Everton la saison dernière.

Ronaldo a été inculpé après la diffusion en ligne d’une vidéo du joueur de 37 ans faisant tomber un téléphone de la main d’un supporter d’Everton alors qu’il quittait le terrain après une défaite 1-0 à Goodison Park en avril. Il pourrait être frappé d’une interdiction s’il est reconnu coupable.

“Nous en avons parlé [the charge] et il ne l’acceptera pas”, a déclaré Ten Hag lors d’une conférence de presse mercredi.

Ronaldo est en lice pour commencer contre Omonia Nicosie en Ligue Europa jeudi après avoir marqué son 700e but en club lors de la victoire 2-1 à Everton dimanche. Anthony Martial a été exclu du match après son remplacement précoce contre l’équipe de Frank Lampard – sa troisième blessure distincte déjà cette saison.

“J’ai eu plusieurs discussions à ce sujet avec lui et je suis vraiment déçu pour lui”, a déclaré Ten Hag. “De par la qualité, toutes les minutes qu’il a jouées, il a bien joué, même dimanche la passe décisive d’Antony, le pressing était bon, il a été un facteur important et a bien joué.

“Mais évidemment, il est tombé et c’est décevant pour lui et décevant pour l’équipe aussi. Je veux que chaque joueur soit disponible, parfois c’est décevant quand ils ne sont pas disponibles, surtout avec tous les matchs à venir.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

“Quand ils ne sont pas disponibles, vous devez faire face à la situation et je me concentre sur les joueurs disponibles.”

Ten Hag s’est arrêté avant de dire que Martial serait également mis à l’écart pour la visite de Newcastle à Old Trafford dimanche. Le match marque le début d’une course cruciale pour United avec des matches contre Newcastle, Tottenham et Chelsea en l’espace de sept jours, mais Ten Hag insiste sur le fait qu’il choisira une équipe solide contre Omonia jeudi alors qu’ils se battent contre la Real Sociedad pour terminer en tête du groupe. E.

Les vainqueurs de groupe de la Ligue Europa de cette saison iront directement en huitièmes de finale plutôt que de jouer en huitièmes de finale.

“Nous ferons tout pour la victoire”, a ajouté Ten Hag.

“Le premier match est toujours le plus important. C’est l’Europe, c’est difficile, nous voulons être n°1 du groupe, donc nous devons gagner le match.

“J’ai dit aux joueurs il y a quelques semaines avant la pause qu’il était important d’avoir le numéro 1 dans ce groupe, ce sera notre objectif.”