Cristiano Ronaldo: les supporters de l’Atletico Madrid déploient des bannières “pas les bienvenues” lors d’un match amical au milieu des liens de transfert vers l’attaquant de Man Utd | Nouvelles du centre de transfert

Les fans de l’Atletico Madrid ont protesté contre la signature potentielle de Cristiano Ronaldo, avec des banderoles exprimant leur mécontentement à l’idée que l’ancien attaquant du Real Madrid rejoigne lors d’un match amical de pré-saison.

L’Atletico Madrid a exclu un transfert pour Ronaldo, ainsi que le Bayern Munich, mais cela n’a pas empêché certains supporters d’afficher des banderoles alors que Numancia de troisième niveau a été battu 4-0 à l’Estadio Municipal de El Burgo de Osma mercredi.

La base de fans de base de l’Atletico a déclaré que la star portugaise ne correspondait pas à la philosophie du club avec une bannière derrière le but déployée avec le message “CR7 NOT WELCOME” lors du match amical de pré-saison.

Ronaldo a eu des entretiens sur son avenir à Manchester United avec le patron Erik ten Hag mardi. Le joueur de 37 ans est arrivé au terrain d’entraînement de United à Carrington avec son agent Jorge Mendes mardi matin pour des entretiens.

Image:

Cristiano Ronaldo de retour sur le terrain d'entraînement de Manchester United mardi





L’ancien manager de United, Sir Alex Ferguson, a également été vu arriver, mais il est entendu qu’il était là pour une réunion régulière du conseil d’administration avec le directeur général Richard Arnold.

Ronaldo est rentré au Royaume-Uni lundi après avoir raté la tournée de pré-saison du club en Thaïlande et en Australie pour des raisons familiales, l’explication étant acceptée par le club.

Ten Hag a admis qu’il n’était pas clair sur la situation avant la tournée – mais Ronaldo est maintenant de retour dans la configuration de United après s’être entraîné loin de l’équipe ces dernières semaines.

Le capitaine du Portugal a déclaré à United qu’il souhaitait partir cet été alors qu’il craignait de ne pas pouvoir concourir pour les plus grands trophées du club.

Danny Mills pense que cela pourrait jouer en faveur d'Erik ten Hag si Cristiano Ronaldo s'éloignait de Manchester United.



Mais la position de United concernant l’avenir de Ronaldo est restée inchangée : United est prêt à écouter les offres pour Ronaldo cet été, Sky Sports Nouvelles comprend, mais la position publique du club reste qu’il n’est pas à vendre.

Ten Hag a déclaré à Bangkok que Ronaldo, qui a encore un an sur son contrat avec United, est dans ses plans pour la saison à venir et s’attend à ce qu’il reste au club.

Erik ten Hag donne son dernier avis sur la situation actuelle de Cristiano Ronaldo à Manchester United et révèle également son souhait que le club signe un nouvel attaquant.



“Nous prévoyons Cristiano Ronaldo pour la saison et c’est tout. J’ai hâte de travailler avec lui. Cristiano n’est pas à vendre. Il fait partie de nos plans et nous voulons réussir ensemble”, a déclaré le Néerlandais.

“Il n’est pas avec nous et c’est à cause de problèmes personnels. Je lui ai parlé avant que ce problème ne se pose. J’ai eu une conversation avec lui et j’ai eu une bonne conversation. C’est entre Cristiano et moi. Ce que je peux confirmer, c’est que nous avons eu un très bonne conversation ensemble. Je ne lui ai pas parlé après (la nouvelle).”

L’Atletico et le Bayern excluent tous deux la signature de Ronaldo

Cristiano Ronaldo est arrivé mardi sur le terrain d'entraînement de Manchester United avec son agent Jorge Mendes pour des discussions sur son avenir au club.



L’Atletico Madrid et le Bayern Munich se sont tous deux déclarés hors course pour signer Ronaldo.

L’Atletico était lié à un déménagement pour le quintuple vainqueur du Ballon d’Or, mais leur président Enrique Cerezo a qualifié un déménagement pour l’icône du Real Madrid de “pratiquement impossible”.

“Je l’ai déjà dit plusieurs fois, je ne sais pas qui a inventé l’histoire de Cristiano mais je vais vous dire qu’il est pratiquement impossible qu’il vienne à l’Atlético de Madrid”, a déclaré Cerezo aux journalistes mardi, via Le Partidazo De Cope.

Jamie O'Hara pense que Cristiano Ronaldo pourrait encore rester à Manchester United alors que la spéculation continue d'entourer son avenir au club



“Les rumeurs sont des rumeurs et elles doivent rester comme des rumeurs. Si vous continuez à alimenter les rumeurs, cela finira par ressembler à quelque chose de réel, ce qui n’est pas le cas.”

Pendant ce temps, le directeur général du Bayern, Oliver Kahn, a déclaré que, malgré les considérations initiales et même après avoir perdu l’attaquant vedette Robert Lewandowski à Barcelone, les champions de Bundesliga ne poursuivraient pas un mouvement pour Ronaldo.

Plus tôt en juillet, Kahn a déclaré au magazine allemand Botteur que Ronaldo ne rentre pas dans la philosophie de recrutement du club, et il a réitéré les remarques dans une interview avec Image.

Adam Stott de The United Stand dit que les fans de Manchester United préfèrent voir l'équipe bien performer dans son ensemble plutôt que de devoir compter sur les performances individuelles de Ronaldo pour obtenir des résultats



“Nous avons discuté de Cristiano Ronaldo en interne, je le considère comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps”, a déclaré Kahn.

“Ensuite, nous sommes arrivés à la conclusion que, malgré l’appréciation de Cristiano, il ne correspondrait pas à notre philosophie dans la situation actuelle.”

Ronaldo est-il à court d’options ?

Dharmesh Sheth fait le point sur les dernières nouvelles de transfert à Manchester United alors que Frenkie de Jong envisage son avenir à Barcelone et que le prochain club de Cristiano Ronaldo est encore inconnu.



La journaliste principale de Sky Sports News, Melissa Reddy :

“Comme nous l’avons vu sur Instagram, Ronaldo est resté en forme, donc Manchester United ne s’inquiète pas de sa forme physique ou de son niveau physique ; c’est l’un des joueurs les plus en forme du football mondial.

“En fin de compte, Ronaldo a déclaré son désir de quitter Old Trafford, mais il manque d’options, et il semble qu’il va devoir rester. Peut-être qu’il essaiera de le faire basculer là où la réduction de salaire de 25% dans son contrat le fera. être renoncé par United, peut-être qu’il veut manœuvrer et muscler un nouvel accord, nous devrons attendre et voir.Mais il ne semble pas que Stamford Bridge soit sur ses cartes.

“Chelsea s’est éloigné d’un accord pour Ronaldo, tout comme le Bayern Munich, Naples et de nombreux autres clubs d’élite auxquels Jorge Mendes, qui est l’agent de Ronaldo, a tenté de le vendre.

“Cette offre de l’Arabie saoudite est astronomique mais finalement, elle ne donne pas à Cristiano Ronaldo ce qu’il veut, c’est-à-dire cet héritage. Il veut atteindre des records en Ligue des champions qu’il pense que personne d’autre ne pourra atteindre à l’avenir.

Image:

Ronaldo a gardé la forme au gymnase pendant cette campagne de pré-saison





“Il veut signer au plus haut niveau absolu. Maintenant, il semble de plus en plus qu’il devra rester à Manchester United car il n’y a pas de mordeurs des grands clubs.

“Tout le monde a déjà ses attaquants, et Chelsea, qui est le seul club qui semble pouvoir potentiellement être filé par ce que Cristiano Ronaldo offre en dehors du terrain parce qu’on nous a dit que Mendes, tout en étant devant ces clubs, mettait en avant son chiffres en termes d’influence des médias sociaux, de parrainage qu’il engrange, de gain commercial de ses ventes de chemises, etc. Mais même eux disent maintenant qu’il n’est pas dans leurs plans. Leur objectif immédiat est de renforcer la défense.

“Donc, cela ne laisse vraiment pas beaucoup de choix à Ronaldo. Nous savons qu’il veut concourir au plus haut niveau, donc s’il va en Arabie saoudite, cela va à l’encontre de tout ce qu’il a dit et de tout ce que nous savons réellement sur lui et sa carrière. .

“Manchester United a toujours été très calme et très à l’aise. Ils ont insisté sur le fait qu’il n’était pas à vendre, et il verra la dernière année de son contrat. Nous verrons comment ils manœuvrent maintenant, mais Ronaldo reste en forme , donc ils n’ont aucun problème, aucun problème ou aucune crainte quant à l’état dans lequel il rapportera à la pré-saison.”

