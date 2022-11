Cristiano Ronaldo : les joueurs de Manchester United ont été touchés par ses propos, estime Raphaël Varane | Nouvelles du football

Le défenseur français Raphael Varane a déclaré que ses coéquipiers de Manchester United étaient manifestement affectés par les commentaires de Cristiano Ronaldo dans une interview télévisée selon lesquels il ne respectait pas le manager Erik ten Hag et se sentait trahi par l’équipe de Premier League.

Dans une interview explosive avec TalkTV qui a jeté des doutes sur son avenir au club, Ronaldo a déclaré qu’il était contraint de quitter l’équipe qu’il a rejointe en août 2021 pour son deuxième sort après avoir remporté huit trophées majeurs avec eux de 2003 à 2009.

United a déclaré qu’il ne répondrait aux commentaires de l’attaquant portugais qu’après avoir établi tous les faits, mais Varane a déclaré que la situation avait eu un impact sur les joueurs.

Le journaliste portugais Pedro Sepulveda a déclaré que l’atmosphère dans le camp portugais était positive et qu’il n’y avait aucun problème entre les coéquipiers de Manchester United, Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes.



“Évidemment, cela nous affecte”, a déclaré Varane, qui a été sélectionné dans l’équipe de France pour la Coupe du monde au Qatar, à la radio française. Europe1. “Nous suivons ce qui se passe et ce qui se dit.

“Nous essayons de calmer la situation à notre manière, nous essayons de ne pas trop nous impliquer. Ce qui se passe dans les médias dans les grands clubs prend de l’ampleur.

“Quand c’est une star comme Ronaldo, encore plus, alors on essaie de le prendre avec distance, c’est-à-dire qu’on n’essaie pas de changer la situation tout seul, on fait partie d’un collectif.”

Le mois dernier, Ten Hag a déclaré que Ronaldo avait refusé de remplacer Tottenham lorsque l’attaquant a marché dans le tunnel avec quelques minutes de jeu restantes après avoir été laissé sur le banc.

Le joueur de 37 ans ne faisait alors pas partie de l’équipe qui a affronté Chelsea le samedi suivant.

Suite aux commentaires formulés lors de sa récente interview controversée, nous revenons sur les moments les plus malheureux de Cristiano Ronaldo pour Manchester United depuis qu’il a signé à nouveau pour les Red Devils la saison dernière.



Varane, qui a également joué aux côtés de Ronaldo du côté espagnol du Real Madrid, a déclaré que l’équipe était prête à accepter tout ce que United déciderait.

“Ce que je veux, c’est le meilleur pour mon équipe, donc quelle que soit la décision, en tant que joueurs, nous l’accepterons et donnerons le meilleur de nous-mêmes”, a ajouté Varane.

Mardi, le milieu de terrain portugais Joao Mario a déclaré qu’une poignée de main maladroite entre Ronaldo et Bruno Fernandes était le résultat d’une blague entre coéquipiers du club et du pays.

Les options de Ronaldo sont minces pour le prochain club | Man Utd veut un attaquant d’élite

L’équipe de Paper Talk discute de la possibilité que Kylian Mbappe remplace Cristiano Ronaldo à Manchester United si l’attaquant quitte Old Trafford



Alors que Cristiano Ronaldo a des choix minces pour son prochain mouvement, Manchester United vise déjà un nouvel attaquant d’élite, déclare Melissa Reddy.

S’exprimant sur une édition spéciale du Football Essentiel podcast, le journaliste principal de Sky Sports News, Reddy, a déclaré qu’un manque d’intérêt de Naples, de l’Atletico Madrid et de Chelsea, qui avaient tous courtisé Ronaldo cet été, signifiait que les options de l’attaquant vilipendé pour son prochain mouvement étaient limitées.

“Chelsea le voulait, Thomas Tuchel s’y est opposé, et Graham Potter ne veut pas s’occuper du spectacle parallèle de Ronaldo comme United”, a-t-elle déclaré.

L’expert néerlandais du football Marcel van de Kraan explique qu’Erik ten Hag sortira plus fort de la situation de Cristiano Ronaldo



“Ensuite, il y a le Bayern Munich, l’Atletico Madrid, tous ces clubs qui se sont déclarés hors course. Napoli a catégoriquement déclaré qu’il ne bougerait pas en janvier pour Ronaldo ou tout autre grand joueur.

“Ils sont satisfaits de leur forme et de la façon dont ils voient leur avenir progresser. C’est l’une des équipes les plus divertissantes à regarder en Europe en ce moment. C’est interdit pour eux. Il semble qu’il ait un bassin assez limité de options.

“Peut-être qu’il pense que cela changera s’il est agent libre, mais je ne vois pas à quel point les meilleurs clubs, qui croient qu’ils peuvent gagner la Ligue des champions, peuvent le voir faire une différence cruciale de manière positive pour y parvenir.

L’avocat du sport Stephen Taylor Heath parle de la procédure probable que Manchester United suivrait si les commentaires de Cristiano Ronaldo jetaient le discrédit sur le club



“Le sport est celui qui a romancé l’idée du retour de Ronaldo. Ils ont dit que ce serait un rêve pour lui de revenir, et le seul obstacle est les implications financières de son retour.

“Même en acceptant une énorme réduction de salaire, il serait difficile de faire fonctionner les chiffres. Cependant, ils savent qu’il leur donnerait un coup de pouce commercial comme aucun autre joueur ne pourrait le faire – et cela pourrait aider à générer les fonds nécessaires à son déménagement. Cela semble être le cas. seule option réaliste pour lui.”

Man Utd prendra des conseils juridiques avant de prendre une décision sur Ronaldo

La saison mouvementée de Ronaldo jusqu’à présent…



United prendra des conseils juridiques avant de décider comment répondre à Ronaldo, mais attendra la publication de l’interview complète plus tard cette semaine avant de prendre une décision.

Sky Sports Nouvelles comprend Ten Hag et les joueurs de United sont extrêmement déçus de la manière et du moment de l’interview de Ronaldo.

Le club n’a découvert l’interview qu’au moment où il se préparait à rentrer de Londres dimanche soir après sa victoire 2-1 sur Fulham et il ne comprend pas pourquoi il a dit ce qu’il a dit.

Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes se sont entraînés avec l’équipe du Portugal alors qu’ils se préparent pour la Coupe du monde au Qatar.



Ils sont extrêmement déçus qu’il manque de respect au club, à son manager et à ses coéquipiers de cette manière et United est susceptible d’envisager toutes ses options maintenant concernant le joueur.

Ronaldo a été informé jeudi qu’il ne serait pas dans le onze de départ contre Fulham mais qu’il aurait été dans l’équipe. Il a dit au club qu’il était malade.

Ronaldo : Concentration absolue sur le Portugal

Ronaldo a rejoint l’équipe du Portugal pour la Coupe du monde et a insisté sur le fait que sa “concentration absolue” était sur l’équipe nationale au milieu de la fureur de son interview sur Piers Morgan Uncensored.

Ronaldo a déclaré sur Twitter: “Concentration totale et absolue sur le travail de l’équipe nationale.

“Un groupe uni, vers un seul objectif : réaliser le rêve de tous les Portugais !”

Carra: Ronaldo veut le limogeage et United devrait le faire

Jamie Carragher dit que les commentaires de Cristiano Ronaldo sur Manchester United sont “hors de propos” et qu’il manque de respect à Erik ten Hag et au club



Jamie Carragher s’adressant à Sky Sports News :

“Je pensais juste que les commentaires étaient bizarres. Ils étaient hors de propos compte tenu du moment: sur le dos des fans de Manchester United ravis après avoir marqué un but gagnant à Fulham avec le dernier coup de pied du match.

“Cela devrait leur donner de l’enthousiasme au cours du mois prochain pour le redémarrage de la ligue. Ils devraient s’amuser, puis l’interview de Ronaldo sortira et boum – il s’agit de négativité. Pas l’équipe, pas le manager – il s’agit de Cristiano Ronaldo. Et c’est comme ça depuis qu’il est revenu, c’est essentiellement le show de Cristiano Ronaldo.

“Parfois, cela a été bon sur le terrain, la saison dernière, il a marqué beaucoup de buts. Mais cette saison, il n’est pas impliqué et il a soif de l’attention qu’il ne peut pas obtenir parce qu’il n’est pas sur le terrain. La seule façon dont il va faire c’est-à-dire en causant des problèmes et c’était exactement son intention avec l’interview.

“Il veut être limogé, c’est évident. Il a dit au club cet été qu’il voulait partir, ce qui est le football – ces choses arrivent. Il n’y avait pas de preneurs, peut-être à cause de son salaire ou du prix que Manchester United voulait. Je pense il sait que ce sera la même chose lors de cette prochaine fenêtre de transfert et peut-être l’été suivant et il essaie maintenant d’être limogé ou veut partir en liberté.C’est la seule façon de s’en sortir.

“Et je pense que United devrait le renvoyer ou le déplacer en lui offrant un transfert gratuit. Pour le moment, ils essaient de construire quelque chose qui n’essaie pas de gagner la Premier League ou la Ligue des champions en ce moment. Le manager voudra pousser pour ces honneurs dans les deux ou trois prochaines années et Ronaldo ne sera pas là.

“Il va être une distraction, cela ne partira pas. Dès qu’un joueur sort et dit qu’il ne respecte pas le manager, comment cela va-t-il fonctionner quand il entrera dans le premier jour de l’après-Monde La saison de la Coupe? Cela ne peut pas fonctionner à l’avenir – il y aura des gens qui prendront des photos, nous poserons des questions sur Ronaldo au manager lors d’interviews pour Sky. United n’a pas besoin de s’embêter.”